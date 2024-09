Pogledjte gdje neće biti struje

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Kako navode iz CEDIS-a zbog planiranih radova na mreži u nedjelju 29 .septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Nikšić

-u terminu od 10 do 11 sati:Robna kuća-Nikšićanka

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 30 .septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:30 do 9:30 sati:dio Maslina, Zlatice i Murtovine uz tranzit, od hotela Keto do pasarele na Zlatici – u tom smjeru, s desne strane tranzita (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 9:30 do 13:30 sati: veći dio Kakaricke gore, dio Maslina – oko SC Dadex i škole “Vladimir Nazor”, prema kasarnoj i kasarna i dio Ibričevine prema Ribnici (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati:Dio Kakaricke iznad kasarne Masline

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati:Ibričevina, naselje oko Savinog potoka, dio Maslina – oko mjesne zajednice i ispod Kakaricke gore (moguće kratkotrajno isključenje)

-u terminu od 08 do 15 sati:Željeznička stanica Bioče, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Orah, Boljesestre, Seoštica, Lutovo, željeznička stanica Lutovo i bazne stanice Lutovo,Dio Gradaca

,Momče,Lazorci

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 16 sati:Fabrika sira, Stologlav, Eko selo, Iverak, Lakat, Ćelija Piperska, Gornji, Kopilje, Radovče, Seoca, Gostilje, Dobri Do, Ruišta i Vukotica (kratkotrajno isključenje)

Osredina, Bregovi Mijovića i Donji Crnci,Suk

Nikšić

-u terminu od 08 do 15 sati: Seoca,Lukovo

Plužine

-u terminu od 08 do 18 sati: Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Mala Crna Gora

Kotor

-u terminu od 08 do 15 sati:Zvečava

-u terminu od 09 do 12 sati:dio potrošača u naselju Prčanj-Glavati

Ulcinj

-u terminu od 08 do 15 sati:Kolomza, Pistula, Repetiror Možura, dio naselja Kodre

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Dio sela Mašte, uže gracko jezgro Naselje od Crvenog solitera do Vojnog Odsjeka ,Dio ulica: Četvrte Crnogorske Brigade,Teramska i 29 Novembra,selo Zagprje

Mojkovac

-u terminu od 08 do 14 sati:Dobrilovina,Krstac-Šundek

-u terminu od 08 do 12 sati: Gornji Mojkovac

Kolašin

-u terminu od 08 do 16 sati: Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica,Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Padež,Vranještica

Bijelo Polje

-u terminu od 14 do 20 sati: Nikoljac (dio naselja između škole i kapele)

-u terminu od 08 do 14 sati: Slatka, Božovića polje

-u terminu od 09 do 16 sati: Ivanje,Sipanje,Ivanje,Korita,Sutivan,Sokolac,Vrh,Ribarevine,Dubovo

Zaton,Srđevac, Poda, Bioča, Trubina, Crniš, Jagoče, Lozna

-u terminu od 08 do 16 sati: Viniplast, Kisjela voda, Potkrajci, Čabarkape, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Njegnjevo, Oluja, Orahovica, Gubavač, Konatari, Ušanovići, Boturići, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Mirojevići, Hasanbegovići, Bistrica, Mojstir, Dolac, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Konatari, Unevina, Metanjac, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje, Kanje, Dobrakovo, Gostun, Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Orahovo-Opština Petnjica,dio sela Tucanje ,dio grada Petnjica (

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

Gusinje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Ulica JNA i Čekića Mahala-Opština Gusinje

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Selo Grahovo-Opština Rožaje

Pljevlja

-u terminu od 09 do 17 sati: Male Krće,Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica,Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari

-u terminu od 09 do 12 sati: Ul.Drvarska, Vardarska, dio potrošača iz ul.Vojske Jugoslavije, dio Lovćenske, kapela Ravni

Žabljak

-u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja,Milovići, Razvršje, Lekovići, Usijek, Kovačevići, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžići, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

Zbog planiranih radova na mreži u utorak 1.oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Liješta, Dučići, Koći, Radan, Medun, Rašovići, Ljuari, Ledine, Lopari, Roždec, Rudine, Nikmaraš, Stijepovo, Karaula Cijevna, granični prelaz Cijevna, Repetitor Zatrijebač, Benkaj, Poprat i Karaula Poprat,Dio Gradaca,Momče,Dio Buronja,Gola Strana,Lazorci,Jelin Dub

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 16 sati: Ždrebaonik, Ministarstvo odbrane (Taraš), Vučica, Počijevka, Kruščica, Sige, Ljututuk, Jama Žarića, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Donje Selo, Gorica, Međice, Luke, Jelenak, Kula Lakića, Potkraj Šaranovića (kratkotrajna isključenja),Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Ivanj Uba, Topolovo, Borov Do, Jablan, Bzo i Studeno,Suk,Osredina

Cetinje

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 09 do 15 sati:Baljački Do

-u terminu od 08 do15 sati:Seoca

Plužine

-u terminu od 08 do 18 sati: Donji Unač

-u terminu od 08 do 15 sati: Goransko, Šume, Sinjac, Pivski manastir

-u terminu od 09 do 15 sati:Pišče

Ulcinj

-u terminu od 08 do 15 sati:Kolomza, Pistula, Repetiror Možura, dio naselja Kodre

Mojkovac

-u terminu od 08 do 15 sati: Gornja Štitarica,Crvena lokva,Uloševina

-u terminu od 09 do 14 sati: Osredine, Zaboj, Crvena lokva

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati:Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Lug Vukićevića, Suva Gora, Vranještica, Padež

-u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje ,Vranještica 1

Bijelo Polje

-u terminu od 08 do 14 sati:Ličine (Korita),Godijevo – Cekule

-u terminu od 09 do 16 sati: Babića brijeg,Cerovo.Ostrelj, Ramčina, Zaton,MedanovićiZaton

Dubovo ,Ribarevine, Goduša ,Crhalj

– u terminu od 08 do 16 sati: Bliškovo, Slatka, Stožer, Grab, Kičava

-u terminu od 09 do 17 sati: Lješnica

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Dio sela Goražde

Andrijevica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati:Dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Dio sela Vrbica ,Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i fabrika košulja Lavista-

Plav

-u terminu od 8:30 do 14:30

sati:Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,VojnaKasarna,Pepići,Titeks,Mašnica,Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice, Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje-Opština Plav(1470 potrošača)

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati:Selo Grahovo-Opština Rožaje

Pljevlja

-u terminu od 12 do 12:30 sati:Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Katun, Boščinovići, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice,

-u terminu od 12:30 do 14 sati:Naselje Bogiševac, naselje Dolovi, Dragaševića imanje, Osnovna škola na Gukama, JPU ”Eko bajka” na Gukama, Hram Svetog Georgija, naselje oko Hrama, naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje, bolnica, ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul.Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovića, Iva Andrića, dio ul. Lovćenske, GM6, GM7, GM8, ul. Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni, vojna fabrika – Vektra Optel, zgrada TE, ul. Boračka, dio ul. Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića, sportski centar Ada, JU Dom starih, zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževića, dio ul. Vardarske, gradska pijaca, hidrofor, ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade u naselju Kupusište, pumpe za vodu na Bogiševcu, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica Policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, zgrada Opštine Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, Nikole Pašića, naselje Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, pilana Leovac, pilana Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, krečana Vraneš, Gotovuša, Velike i Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, asfaltna baza – Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica, Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Košido, pilana Marić Vukoman, pilana Spajić, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, pilana – Marić Vuko, Ranče, carina Ranč-MOGUĆA ISKLJUČENJA U TRAJANJU OD 30 MINUTA

-u terminu od 09 do 17 sati: Bjeloševina, Strahov Do, Čardak – Rt, Puzići, Plakali, Prehari

Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje, Metaljka

Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

Pljevlja

-u terminu od 08 do 17 sati:Male Krće

-u terminu od 11 do 11:30 sati:Kosanica, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Bare Visibabe, Krupice, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara

Žabljak

-u terminu od 09 do 18 sati: Milović, Razvršje, Leković, Usijek, Kovačević, ruske vikendice u Motičkom Gaju, Motički Gaj, Motički Gaj Šarović, Stijepović CHF, restoran Izvor, Virak, Smrčevo Brdo, Javorje, Pošćenski Kraj, Pašina Voda, Kovčica, Vukodo, Kujundžić, Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Borovac

-u terminu od 09 do 17 sati: Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

-u terminu od 10 do 18 sati:Njegovuđa Baza, Aluga, Rasova, Pilana, Njegovuđa, Pilana Njegovuđa, Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Karadžić, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja

