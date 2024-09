Dakle izvršili smo uklanjanje svih onih grla kod kojih se pokazalo da su zaražene Kju groznicom. Kju groznica je potvrđena kod 59 grla koliko je i eutanazirano, saopštio je Gradskoj RTV ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je rekao je da je Ministarstvo poljoprivrede, odmah po saznanju za postojanje slučajeva Q groznice formiralo operativni štab koji radi na rješavanju problema.

„Tu su uključeni najveći eksperti iz oblasti veterine. Mi smo, kao što sam i kazao, preduzeli najradikalnije mjere koje se preduzimaju bilo gdje u Evropi“, kazao je Joković.

Podsjetio je da je Q groznica potvrđena kod 59 grla koliko je i eutanazirano.

Joković je naglasio da je bilo problema prilikom zakopavanja tih grla i dodao kako smatra da je ovo pitanje izazvalo, kako je kazao, preveliku zabrinutost javnosti.

„Prema Zakonu o veterini, lokalne javne uprave su dužne da odrede mjesta gdje će biti zakopane. Dakle, imali smo taj problem u Nikšiću, Ministarstvo poljoprivrede to ne radi, niti je to njegova nadležnost, ali smo mi izdali stroga uputstva kako i na koji način se to radi“, pojasnio je Joković.

Dodao je da je bilo određenih problema u Nikšiću.

„Tamo se valjda pokvarila mašina, sada je to na najbolji način urađeno. Sada se vrši ograda oko mjesta gdje su ta grla zakopana. Ovih dana bi trebalo još između 30 do 40 grla da bude uklonjeno sa farmi. Izdali smo farmerima sva moguća uputstva kako i na koji način treba da se postupa“, rekao je Joković.

Naglasio je kako Ministarstvo strogo kontroliše da mlijeko zaraženih krava ne bude dostupno na tržištu.

„Nijedan proizvođač sira, do sada, nije prijavio simptome da postoji Q groznica kod njih, tako da za sada ne postoji mogućnost da se takav proizvod pojavi na tržištu“, istakao je Joković.

Kazao je da kod ljudi samo četiri od 10 slučajeva zaraženih Q groznicom ima simptome ostali ne.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je poručio da će poljoprivrednici čija grla su eutanazirana biti u punoj mjeri obeštećena.

„Siguran sam da će svima , čija su grla uklonjena, šteta u punom iznosu biti nadoknađena“, zaključio je Joković.