Ministarstvo unutrašnjih poslova moralo je da plati najmanje 4.600 eura za put, boravak i dnevnice dvojice službenika Uprave policije iz pratnje premijera Milojka Spajića tokom njegovog odmora u francuskom mondenskom ljetovalištu Sen Trope.

Izvor: Vlada Crne Gore

Kako Uprava policije, zbog tajnosti podataka, nije mogla da saopšti koliko je službenika Sektora posebne namjene Uprave policije putovalo u Sen Trope, teško je precizno izračunati i konačnu cifru koliko je MUP platio troškove puta policajaca iz pratnje tokom premijerovog odmora na Azurnoj obali, pišu Vijesti.

Uobičajena procedura je da u pratnji najviših državnih zvaničnika van zemlje putuju po dvojica službenika Uprave policije kako bi mogli da pokriju 24-časovno praćenje i čuvanje štićenih ličnosti.

Ukoliko su i ovog puta na put poslata dvojica službenika UP, onda je računajući troškovnik, koji je Uprava policije dostavila “Vijestima”, lako izračunati da je MUP boravak po jednom policajcu koštao 2.316 eura, pod uslovom da je premijerov odmor trajao četiri dana, kako je rekao.

Predsjednik Vlade Crne Gore je štićena ličnost čija se bezbjednost štiti u propisanom obimu, u zemlji i u inostranstvu, tokom službenih i privatnih aktivnosti i putovanja. Troškove puta službenika UP iz pratnje svih štićenih ličnosti, pa i premijera, plaća Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Uprava policije je u odgovoru “Vijestima” navela da se mjere bezbjednosti koje se preduzimaju, kao i broj policijskih službenika zaduženih za neposredno fizičko obezbjeđenje štićene ličnosti u zemlji i inostranstvu, planiraju i određuju shodno planu obezbjeđenja, u odnosu na bezbjednosnu procjenu ugroženosti.

“Riječ je o dokumentima koji su označeni stepenom tajnosti”, navodi UP.

Uprava policije je “Vijestima” dostavila podatke o troškovniku, ali bez navođenja broja policajaca koji su u pratnji premijera putovali u Sen Trope.

“Iz navedenih se ne može saopštiti broj policijskih službenika, ali se može saopštiti da dnevnica za jednog policijskog službenika za Francusku iznosi 85,75 eura, cijena hotelskog smještaja sa doručkom po osobi 262,40 eura, dok cijena avionske karte u odlasku po osobi 542,04 eura, a za povratak, takođe po osobi 382,55 eura”, piše u odgovoru Uprave policije.

Za vrijeme Spajićevog mini-odmora na Azurnoj obali na društvenim mrežama pojavile su se brojne fotografije i video snimci, koje su postavljali njegovi prijatelji, a na kojima se vidi i skupocjena vila Le Mas de Maucon, u kojoj je navodno premijer boravio tokom odmora, prenose Vijesti.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije Spajića, njegove supruge i brata u plažnom baru, šetnji, kako izlaze iz restorana, šopinga...

Nakon povratka, Spajić je saopštio da je četiri dana proveo sa suprugom, bratom i prijateljima sa školovanja na odmoru u Sen Tropeu, da je boravio u posjeti, te da je sam snosio sve troškove odmora.

On se izvinio građanima Crne Gore što je proveo četiri dana odmora u Francuskoj.

“Svjestan sam da veliki dio građana ne može sebi da priušti ljetovanje van Crne Gore. Trudićemo se da postignemo taj standard da svi građani sebi to priušte. Daćemo sve od sebe da povećamo standard građana. Putovao sam ekonomskom klasom, najjeftinijom. Platio sam to svojim novcem, nisam uzeo cent državnih para. Što se tiče optužbi tviteraša, to su bezazlene stvari, ta estradizacija političke scene prevazilazi neke mjere. Dvije kriminalne grupe su u pozadini tviteraša”, kazao je Spajić na konferenciji za medije.

Premijer je negirao navode da se na zakazanu sjednicu Savjeta za bezbjednost i odbranu 20. avgusta nije odazvao zbog odmora u Francuskoj već da zbog “neodložnih obaveza” u Crnoj Gori, pomena ocu i ostavinskog postupka - 18. i 20. avgusta, nije mogao doći na sjednicu.

Spajić je naveo optužbe da u pozadini dijela naloga “bezazlenih” korisnika društvenih mreža “stoje dvije organizovane kriminalne grupe”, pa je to pitanje koje treba da bude predmet pažnje službi bezbjednosti.

“Postoje finansije, logistika, praćenje koje rade dvije organizovane kriminalne grupe, koje su u pozadini tih tviteraša, to je nešto što brine i bezbjednosna situacija mora biti tema naših službi”, rekao je Spajić.

Na pitanje da li je tražio procjenu bezbjednosti, odgovorio je da se osjeća bezbjedno i da je problem “da ako možete tako lako da slikate premijera, šta sve možete da uradite”.

Na optužbe da proziva i targetira ljude sa nekadašnjeg Tvitera (sada “X”), Spajić je ponovio da su to bezazleni ljudi, ali da je problem logistika koju im obezbjeđuju kriminalne grupe.

Spajića su tokom boravka u Francuskoj osim crnogorskih policajaca čuvali i tamošnji službenici zaduženi za praćenje stranih štićenih ličnosti.

“Uprava policije je, po uobičajenoj proceduri, o planiranom putovanju premijera Milojka Spajića u Francusku pravovremeno obavijestila nadležnu organizacionu jedinicu Ministarstva vanjskih poslova Vlade Crne Gore, pa samim tim o istome, preko ovog Ministarstva, posredno i nadležne organe Francuske”, navodi se u odgovoru UP.