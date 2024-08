Sjednica je odložena za 26. avgust.

Zbog nedostatka kvoruma danas nije održana sjednica Savjeta za davanje preloga naselja, ulica i trgova u Pljevljima na kojoj je trebalo da se razmatra predlog seoske Mjesne zajednice Bobovo da se preimenuju nazivi tri ulice u Pljevljima, Save Kovačevića, 37. Divizije i Narodne revolucije.

Na sjednicu su došla samo dva od pet članova Odbora, predsjednik Božidar Jelovac (Nova) i profesor Radoš Zuković.

Mjesna zajednica Bobovo predlažila je da se Ulica Save Kovačevića u naselju Guke, preimenuje u ulicu Jovana Dragutinovića, a ulica 37. divizije u Zlodolu podijeli na dvije, od kojih bi prva, od raskrsnice Omladinske i 29. novembra do potoka Zlodo nosila naziv Ulica narodnog prvaka Gavra Pupovića a drugi dio po barjakraru Filipu Jelovcu. Mjesna zajednica Bobovo traži i da se dio Ulice Narodne revolucije i Pilanske, od mosta na Ćehotini do mosta na Vezičnici preimenuje u Bobovsku ulicu.

Ta inicijativa izazvala je oštre reakcije boračkih organizacija i pojedinih opozicionih partija.

Na današnjoj sjednici došlo je do oštre polemike između predsjednika Savjeta Božidara Jelovaca i predsjednice Skupštine opštine Jovane Tošić (Demokrate) koja se pojavila na sjednici iako nije član Odbora.

Nova i Demokrate su dio vladajuće koalicije u Pljevljima.

Nakon sjednice saošpštenjem se oglasio Klub odbornika Demokrata u Skupštini opštine Pljevlja koji su optužio Jelovca za neprimjereno ponašanje prema predsjednici lokalnog parlamenta, a Jelovac je uzvratio da nije dobro da zbog neznanja predsjednice Skupštine opštine trpe ostali odbornici, pišu Vijesti.

"Kad su u pitanju nazivi ulica, naša je misija da gradimo nove i obnavljamo postojeće saobraćajnice, a ne da raspravljamo oko imena ulica kojima se proći ne može. Kada izgradimo novu ulicu za naše građane, onda možemo raspravljati o njenom nazivu. Takođe, sporni su motivi inicijativa za promjenu naziva ulica. Oni su jednostrani, inicirani od jednog čovjeka. Niko lokalnu vlast ne može da vrši sam niti ima većinu i bez prethodnog dogovora među partnerima niko ne može samostalno inicirati teme koje su osjetljive, a naročito ne mimo zakonske procedure. Dakle, nisu sporni predlozi, ali je sporan način, motiv, procedura i princip. Naročito su sporna ponašanja predsjednika Savjeta, odbornika Jelovca prema predsjednici Skupštine koja su u zoni krivičnog djela i ovo je poslednja opomena. Pozivamo na uzdržavanje od neprimjerenog ponašanja koja dalje nećemo tolerisati i tražićemo reakciju nadležnih državnih organa. Da li će neka inicijativa ući ili ne na dnevni red, prvo mora da ima ispunjene zakonske pretpostavke, a potom saglasje svih konstituenata vlasti”, navodi se u saopštenju Kluba odbornika Demokrata u SO Pljevlja.

Jelovac je kazao da mu je žao što je Tošić izabrala “ovaj put da raspravlja o nesporazumima”.

“Umjesto što dijelite bespotrebne savjete drugima uzmite Statut Opštine Pljevlja i Poslovnik o radu Skupštine opštine Pljevlja i konačno nešto naučite. Da bih u potpunosti bio jasan za građane Pljevalja, moram reći da ste učinili neviđeni prestup jer ste iskoristili priliku da izvršite pritisak na skupštinsku službu i pozovete u moje ime sekretarku Sekretarijata za kulturu, socijalna i druga pitanja Opštine Pljevlja Sanju Đondović na sjednicu Savjeta za davanje imena ulica, trgova i naselja. Kada se pozivate na Statut i Poslovnik, morate znati da predsjednik pomenutog Savjeta poziva na sjednicu, što svjedoči i potpis predsjednika. Sjednice Savjeta su javne, međutim, ako pozivate na sjednicu nekoga iz izvršne vlasti, onda mora da za to postoji potreba. Potrebe za pozivanje sekretarke Đondović nije bilo, već je vašom samovoljom sekretarka Đondović dovedena u nelagodnu situaciju. Nije mi jasno zbog čega ste to učinili, jer to ne radite u slučaju rada drugih Odbora i Savjeta. Pritom, na to nemate ni pravo. Ako Vam je to naredio partijski šef, morate naći snage da se oduprete takvim naredbama. To što ste vi došli na sjednicu bez poziva, mogao bih i da prihvatim kao vašu radoznalost ili želju da se informišete o radu Savjeta. Čak je vaš dolazak poželjan, jer vam je to prilika da nešto i naučite” poručio je Jelovac predsjednici lokalnog parlamenta Jovani Tošić.

Tvrdi i da nije prvi odbornik koji je zbog neznanja Tošić pokazao ljutnju.

“Poštovana predsjednice, iako sam Vam zbog povišenog tona uputio izvinjenje, nisam prvi odbornik koji je zbog vašeg neznanja pokazao ljutnju. To se dešava i drugim odbornicima tokom sjednica lokalnog parlamenta, jer vi uporno nećete da naučite svoje obaveze i pritom zloupotrebljavate mjesto na kome sjedite. Nije dobro da zbog vašeg neznanja trpe drugi odbornici. Uzmite Statut i Poslovnik u šake i učite ako ne znate. Ukoliko ne možete da shvatite to što piše u Statutu i Poslovniku, nemojte meni da se obraćate, već se obratite iskusnom odborniku, pravniku i predsjedniku Odbora za statut i propise Božidaru Bajiću koji će Vam sigurno dati objašnjenje. Žao mi je što ste izabrali ovaj put da raspravljamo o nesporazumima, ali to je vaš izbor. Još jednom vas molim uzmite Statut i Poslovnik i čitajte, nemojte da nas mučite neznanjem”, naveo je Jelovac u odgovoru.