Pozivamo Demokratsku partiju socijalista (DPS) kojoj pripada i poslanik Andrija Nikolić da i dalje nastavi da koristi Poštinu uslugu dostave promotivnog materijala, saopšteno je danas iz Pošte Crne Gore.

Oni su se oglasili povodom toga što je šef Kluba poslanika DPS-a u Skupštini Crne Gore Andrija Nikolić ranije danas kazao da je došlo do brutalne zloupotrebe javnih preduzeća u susret lokalnim izborima. On je saopštio da je jutros građanima Crne Gore uz račune za struju Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) dostavljen i politički program Pokreta Evropa sad (PES) i tražio od direktora Pošte Crne Gore da objasni kako je došlo do toga.