Iz Unije slobodnih sindikata demantuju premijera.

Izvor: Printscreen

Mi smo insistirali na tome da minimalna zarada bude 700 eura, međutim, na zahtjev naših socijalnih partnera, i sindikata i poslodavaca, došli smo do jednog kompromisa, gdje bismo u prosjeku imali minimalnu zaradu od 700 eura.

To je juče tvrdio premijer Milojko Spajić, prilikom predstavljanja Nacrta Fiskalne strategije. Međutim, iz Unije slobodnih sindikata demantuju premijera, pišu Vijesti.

"USS nije dala saglasnost da se uvode dvije minimalne zarade, jedna za lica sa završenim fakultetom, druga sa završenom srednjom ili nižim nivoom kvalifikacija. Jednaku potrebu ima i nekvalifikovani radnik i radnik sa visokom stručnom spremom kada je u pitanju zadovoljavanje minimuma životnih potreba", kaže zamjenica generalnog sekretara USSCG Ivana Mihajlović.

Ona objašnjava da su na sastanku sa premijerom i njegovim saradnicima podržali njihovu namjeru da povećaju minimalnu i prosječnu zaradu, ali ne kroz ukidanje jednog dijela doprinosa za obavezno penzijsko osiguranje

"USSCG je predložila Vladi model koji je održiviji i pravedniji i koji se ogleda u povećanju zarada kroz izmjene Opšteg kolektivnog ugovora, da se obračunska vrijednost koeficijenta sa 90 poveća na 120 eura i u privatnom i u javnom sektoru. što podrazumijeva u prosjeku povećanje zarada za 25 odsto, što je i bio cilj programa ES2", navodi Mihajlović.

Premijer je najavio povećanje penzija od januara naredne godine, međutim, iz sindikata ukazuju da će ukidanje dijela doprinosa uticati na stabilnost penzionog fonda, pišu Vijesti.

"Kažu, a evo ga, 50 eura. Nije ovo 50 eura, ovo je 50 eura svakog mjeseca, što znači za 2025. godinu to je 600 eura", kazao je juče Spajić.

"Ovim ukidanjem doprinosa dobijamo malo, a gubimo puno i utičemo na održivost onoga što bi trebalo da bude garant isplate penzija u budućnosti. Ukidanjem doprinosa će samo biti nagrađeni poslodavci u Crnoj Gori, ovakvom mjerom nagradićemo gro onih poslodavaca koji ostvaruju jako velike profite", poručila je Mihajlović.

Iz Unije poslodavaca, s druge strane, kažu da je Vlada nacrtom strategije uvažila neke njihove zahtjeve, kao smanjenje PDV-a za frizere i jedinstvenu stopu za ugostiteljstvo, ali i gradiranje minimalne zarade u zavisnosti od stručne spreme.

"Ovo gledamo samo kao početak, jer toliko privreda ima drugih problema, ali ovo možemo smatrati kao pozitivan signal. Svaki poslodavac koji je isplaćivao neto zarade preko 550 eura sada ima jedan plus, to definitivno može da bude jedna dobra vijest za poslodavce, ostaje bojazan za poslodavce koji su na sjeveru, da li će moći to adekvatno da isprate", rekao je zamjenik generalnog sekretara Unije poslodavaca Filip Lazović.

Kaže da poslodavci sada očekuju odlučniju borbu protiv sive ekonomije i povećanje efikasnosti državne uprave. Međutim, iz opozicionog Građanskog pokreta URA i danas ponavljaju da su građani prevareni, pišu Vijesti.

"Kazao je da će minimalna plata biti 700 eura, da će prosječna biti hiljadu i da će radno vrijeme biti sedam sati. Ljuti smo što je Milojko Spajić sa svojom ekipom iz PES-a prevario i obmanuo građane Crne Gore", poručio je šef poslaničkog kluba GP URA Miloš Konatar.

Kaže da Spajić građanima uzima novac od penzija koje bi trebalo da primaju u budućnosti i daje im ih za potrošnju sada.

"Osamsto dvadeset pet eura je trenutna prosječna zarada u Crnoj Gori. Po ES2 ona se povećava za 50 eura, to je povećanje od 6,13 odsto. U najkraćem, ovo je program 'Evropa sad 2' Milojka Spajića", navodi Konatar.

Bivši funkcioner PES-a, ministar pravde Andrej Milović, navodi da je ispred PES-a bio jedan od nosećih stubova kampanje za parlamentarne izbore u junu prošle godine, pa se ograđuje od, kako kaže, očigledne prevare čiji su tvorci Milojko Spajić i Branko Krvavac.

"Umjesto obećanog, građani dobijaju farsu. Dobijaju prevaru. I dobijaju vrijeđanje inteligencije nekakvim izmišljenim pojmovima poput “prosječnog minimalca”. Građani su žrtva potrebe Spajića i Krvavca da uoči lokalnih izbora u Podgorici i izvjesnih vanrednih parlamentarnih izbora kreiraju još jednu marketinšku prevaru, pokušavajući tako politički da prežive", naveo je Milovac.

Ukoliko Fiskalna strategija bude usvojena, zaposleni će u novembru primiti uvećanu oktobarsku zaradu. Neki i veću nego što su se nadali, dok neki drugi mnogo manju nego što im je PES-ov kalkulator pokazao.