Da li ste zadovoljni dosadašnjom dinamikom sprovođenja programa „Evropa sad 2“, koji je krajnji rok za implementaciju svih mjera iz programa i da li su neosnovane medijske najave da je ukidanje penzijskih doprinosa i reforma Fonda penzijsko invalidskog osiguranja neophodan preduslov za punu implementaciju programa „Evropa sad 2“?

44. Vlada, u Skupštini Crne Gore, izglasana je 31. oktobra 2023. godine. Samo dva mjeseca od konstituisanja ove Vlade, Skupština je usvojila Zakon o budžetu Crne Gore i Izmjene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim je minimalna penzija povećana na 450€ ili 52%.

Juče smo predstavili Fiskalnu strategiju za period 2024-2027. godine koja sadrži program „Evropa sad 2“ i podrazumijeva:

povećanje minimalne zarade na prosječno 700€; povećanje prosječne zarade na 1000€;

povećanje penzija iznad minimalne penzije za 7-8%

Povećanje standarda zaposlenih i penzionera apsoluto je fiskalno održivo kao što je bio slučaj i sa „Evropom sad 1“ a čemu svjedočimo tri godine nakon implementacije ovog programa kroz značajno veće prihode budžeta i rekordan ekonomski rast, kojim su se hvalili upravo oni koji su taj program i kritikovali.

Sva politička spinovanja koja smo imali prilike da slušamo od prvog dana rada ove Vlade, pala su u vodu. Naš ekonomski program zasniva se na unapređenju poslovnog ambijenta kroz smanjenje poreskog opterećenja na rad sa jedne i povećanje neto zarada zaposlenih sa druge strane. Smanjenjem troškova na zarade, Crna Gora postaje zemlja sa najmanjim poreskim opterećenjem na rad u Evropi, čime stvaramo ambijent za kredibilne investicije i otvaranje novih radnih mjesta i zadovoljnog i motivisanijeg zaposlenog sa druge strane.

Takođe, podstičemo mlade da ostaju u Crnoj Gori, a ne da svjedočimo odlivu visoko kvalifikovane radne snage, što je bio veliki izazov za sve zemlje ulaskom u Evropsku uniju i liberalizacijom tržišta rada.

Dakle, da podsjetim, ova Vlada i ova skupštinska većina za nepunih devet mjeseci svog djelovanja postigla je rezultate koje su naši građani godinama čekali: deblokirali smo proces evropskih integracija dobijanjem IBAR-a, čime je Crna Gora nakon decenija dobila potvrdu da u oblast,vladavine prava zadovoljava uslove za nastavak aktivnosti na

zatvaranju poglavlja;, povećali smo minimalnu penziju na 450€ dok će ostali

penzioneri od 2025. godine dobiti povećanje od 7-8%; minimalna zarada biće prosječno 700€ dok će prosječna zarada

biti 1000€.

Sve manipulacije naše političke konkurencije pokazale su se kao potpuni promašaj: nema povećanja standardne stope PDV-a;nema prodaje državne imovine; nema zaduživanja za finansiranje ovih mjera; nema ukidanja Fonda penzijko-invalidskog osiguranja, nema drugog stuba penzionog sistema. Sve penzije biće obračunavane kao i do sada i isplaćivane isključivo preko Fonda PIO; avni dug neće rasti 1€ zbog ovog programa već isključivo zbo potrebe otplate starih dugova i izgradnju infrastrukture.

Uvaženi poslaniče Zogović, pitali ste me da li sam zadovoljan dinamikom implementacije reformi i moj odgovor je da nikada ne gledam u prošlost već isključivo u budućnost. Crna Gora je predugo čekala da njeni građani osjete ekonomski boljitak, i da on bude inkluzivan za sve a ne samo za povlašćene kako je bilo u prethodnim sistemima. Da smo kao zemlja mudrije upravljali našim resursima i spriječili decenijsku korupciju i „sivu ekonomiju“ o ovim zaradama i penzijama govorili bi prije 15 godina. Jer Crna Gora sa svim potencijalima koje ima može biti najuspješnija priča ne samo regiona već i mnogo šire.

Zato i pored svih rezultata, u narednom periodu neophodno je da kao društvo uložimo sve svoje napore i intenziviramo reforme kako bi Crna Gora 2028. godine postala 28. članica Evropske unije.