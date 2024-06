Nedavni iznenadni intervju iz zatvora optuženog biznismena Duška Kneževića Televiziji Crne Gore iznenadio je i dugogodišnjeg novinara Dragoljuba Duška Vukovića. Ne vidi novinarske motive za prvi takav intervju u Crnoj Gori.

Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Pravni stručnjaci kažu da - ako je to odluka Višeg suda, ona se mora poštovati i ne smatraju da su drugi zatvorenici diskriminisani. U nevladinoj organizaciji Media centar, pak, smatraju da je intervju nanio štetu Javnom servisu, te da nije postojao nikakav javni interes za njega, jer Knežević nije rekao ništa novo niti ekskluzivno.

"Gospodin Knežević nije saopštio ništa novo, nikakve ekskluzivnosti tu nema Ovo bi imalo smisla samo ako biste vi napravili jednu seriju intervjua sa poznatim pritvorenicima, ali biste onda morali objasniti zbog čega to radite. Ovo je ostalo bez objašnjenja”, kaže Vuković, predsjednik Skupštine Media centra.

Drugi mediji odmah su zatražili intervjue s ostalim pritvorenicma, ali je to Viši sud odbio. Televiziji Vijesti nisu odgovorili zašto su dozvolili intervju Dušku Kneževiću i Javnom servisu, a drugim zatvorenicima i medijima ne.

"Iskren da budem nisam čuo u novijoj istoriji crnogorskoj da smo imali sličan slučaj. To je pitanje za sudiju za istragu. To ostavlja još jedno otvoreno pitanje - da li i u kojoj mjeri to može naškoditi interesima same istrage”, kaže Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković, kako prenose Vijesti.

"Da je neuobičajeno svakako jeste, ali u odnosu na ono što sam čula vezano za taj slučaj, ne možemo govoriti da je prekršeno ili zakon ili neka kao zatvorska pravila, niti da je to lice na bilo koji način privilegovano, jer suštinski, nije on tražio da da intervju, nego je bila obrnuta pocedura", navodi Jelena Jelić, koordinatorka Beogradskog centra za ljudska prava.

Jedno od pitanja je - da li su drugi pritvorenici diskriminisani?

"Ako je sud to procijenio, sa stanovišta institucije zaštitnika nema komentara odluci suda, ona je takva kakva jeste", kaže Bjeković.

S druge strane, Vuković smatra da je Javnom servisu nanesena šteta...

"Ako vi radite tu vrstu presedana medijskog, onda morate da imate ozbiljno objašnjenje za tako nešto, u ovom slučaju toga nema, to otvara sada niz pitanja", navodi on, kako prenose Vijesti.

Jedno od njih je i gdje je javni interes da se ljudi koji su, po odluci suda, zbog odredjenih razloga iza rešetaka - obraćaju javnosti.

"To je svakako stvar koja ne bi trebalo da bude praksa", rekla je Jelić.

"Ne postoji nikakav javni interes. Postoje nekad neki razlozi ako taj ima nešto posebno da saopšti što se skriva od javnosti, a javnost bi trebala da bude upoznata sa tim, u ovom slučaju toga nije bilo”, smatra Vuković.

Knezević je, između ostalog, u intervjuu rekao da su mu uslovi u zatvoru solidni, da sprema knjigu i da se nada da bi po njemu mogao biti napravljen i film.