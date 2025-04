Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema CEDIS.

Planirana isključenja za ponedjeljak 7. april:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ulica Veliše Popovića, Ulice Igmanska, Kadinjače, Triglavska, Plavska, Vardarska i dio naselja oko otpada Toskić preko rijeke Ribnice, Staniseljići, Bolje Sestre, Dio Donje Gorice oko Arome, Dio Donje Gorice iza auto Mazda servisa.

Zeta

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, Mataguži, dio Trešnjice, dio Balabana, Gošići i Odžino Polje.

– u terminu od 10 do 10:30 sati: željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, Balabani, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, Trešnjica, Gostilj, Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje, Rutoš, srednja škola Golubovci, Mataguži, Gošići, Odžino Polje i centar Golubovaca.

Danilovgrad

– u terminu od 07 do 15 sati: dio Radovča.

Tuzi

– u terminu od 10 do 14 sati: Tuški Rogami.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Lukova, dio Laza.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Šćepan Polja.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: potrošači ulica broj 11 koje se nalaze u Brci Gošići, Vila Nada, Montenegor apartmani, Gornja Brca, Talić hill, Brca Popovići., potrošači na području Veljeg Sela.

Budva

– u terminu od 09 do 10:30 sati: SVETI STEFAN, ŠUMET..

– u terminu od 09 do 14:30 sati: “JADRANSKI SAJAM” AD BUDVA-JADRANSKI SAJAM AD BUDVA.

– u terminu od 10:30 do 12 sati: BLIZIKUĆE, TUDOROVIĆI .

– u terminu od 12 do 13:30 sati: Dio Naselja : SVETI STEFAN, BLIZIKUĆE, TUDOROVIĆI .

– u terminu od 13:30 do 15 sati: Dio Naselja : BLIZIKUĆE, TUDOROVIĆI .

– u terminu od 15 do 16 sati: HOTEL”SVETI STEFAN”

– u terminu od 16 do 17 sati: Dio naselja :REŽEVIĆI, SKOČI ĐEVOJKA.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 11 sati: ulica Hafiz Ali Ulqinaku (povremeno isključenje).

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Donjeg Štoja: Novosadska, Zrenjaninska, Sandžačka, Bjelopoljska i Rožajska ulica.

Kotor

– u terminu od 09 do 10 sati: Dobrota – Peani.

– u terminu od 09 do 15 sati: Risan – područje oko stare fabrike Ljekobilje

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Travunija područje oko tehno-servisa.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sela: Peovac, Kralje, Gnjili Potok, Oblo Brdo, Sjenožeta i dio sela Prisoja. Katuni: Štavna, Kobilj Do, Gradišnjica i Rudo Brdo. Planinski prevoj Trešnjevik, dio sela Trešnjeo-naselje oko škole i zaseoci: Cijepca, Rasoje i Glavica.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Rovca, dio sela Goražde i Zagrađe u blizini Pumpne stanice za vodovod, dio sela Šekular.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 15 sati: Bistrica-Kostenica, Godijevo-škola.

– u terminu od 09 do 16 sati: Boljanina, Bistrica-centar, Pašića polje, Zaton-stara škola, Zaton – Klinac, Njegnjevo – staro selo, Lipnica, Lješnica, Pali, Žurena, Brestovik, Pašića polje, Kostići, Laholo, Kaševari, Dubovo, Potoci, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Zagrad, Ribarevine, Kostići, Selakovići.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: Bare, Drijen, Đuđevina, Raičevine, Petrova ravan, Podi, Sreteška gora, Smira, Sela, Prekobrđe-Ulica, Uljari, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje, Bojići, Sjerogošte, Bogutov do.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati: Feratovo polje, Gornji Lepenac, Tutići, Lepenac-Cer, Donji Lepenac, Pržišta, Ravni, Jakovići.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bor.

Plav

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Jasenica, Hoti, Vojno Selo, Hakanje i dio Đuričke Rijeke (kratkotrajna isključenja DV 10kV Meteh).

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Jara.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Besnik.

Iz CEDIS-a napominju da se navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, kazali su iz te kompanije.