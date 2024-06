Prošlog petka održan je sastanak u prostorijama “Monteputa” sa predstavnicima mjesnih zajednica Crmnice, a prisustvovali su i predstavnici Opštine Bar, kao i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i rukovoditeljka izrade PPCG-a .

Predstavnici Crmničana postigli su dogovor sa “Monteputom” i nadležnim ministarstvima oko putanje auto-puta koji je planiran kroz Crmnicu, saznaju “Vijesti”.

Oni su ranije bili nezadovoljni koridorom koji je predstavljen u Nacrtu prostornog plana Crne Gore (NPPCG) do 2040. godine a koji se odnosio na dionicu auto-puta Bar-Boljare koja će ići oko Skadarskog jezera.

Prošlog petka održan je sastanak u prostorijama “Monteputa” sa predstavnicima mjesnih zajednica Crmnice, a prisustvovali su i predstavnici Opštine Bar, kao i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i rukovoditeljka izrade PPCG-a Svetlana Jovanović, kao zainteresovana strana.

To je “Vijestima” potvrđeno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Kako su naveli, na tom sastanku su predstavnici “Monteputa” predstavili više varijanti trase auto-puta koja bi prošla u blizini njihovih sela, a u odnosu na prezentovano mještani su izrazili zadovoljstvo spremnošću da se njihovi predlozi razmotre i eventualno nađu u idejnom rješenju.

“Nadalje, nakon dodatnih intervencija predstavnika Opštine Bar dogovoreno je da se urade dodatne hidrološke analize koje će “Monteput” ugraditi u narednim varijantama zainteresovanim stranama”, kazali su.

Iz tog ministarstva nijesu odgovorili na konkretna pitanja u vezi sa putanjom auto-puta, prolaom kroz sela i njegovom blizinom.

Dogovoru su prethodila tri sastanka. Crmničani su oformili neformalni radni tim koji će ih zastupati, a čine ga prostorni planeri, hidroinženjeri, arhitekte i pravnici. Njih su delegirali predstavnici crmničkih sela kako bi zagovarali i radili na promjeni prvobitne putanje auto-puta.

Igor Gojnić, Jedan od predstavnika Crmničana iz tog tima, “Vijestima” je kazao da su se uglavnom svi usaglasili oko jedne od opcija koja im je prezentovana na posljednjem sastanku, te da su zadovoljni ali da još uvijek ne mogu govoriti o konkretnoj lokaciji.

“Sve je krenulo od Prostornog plana koji je prezentovan u Opštini Bar. U načelu su dati određeni koridori koji nisu odgovarali onome što smo mi željeli ili mislili da treba da se napravi. Nakon toga, preko Ministarstva za saobraćaj i pomorstvo, mi smo ostavrili kontakt sa “Monteputom”. Na prvom sastanku smo im dali naše predloge a onda sa njima tražili alternativne koridore”, ispričao je on.

Sve ono što su Crmničani zahtijevali, odnosno njihovi zastupnici, ispoštovano je od nadležnih, ocijenio je Gojnić. Prezentovali su im nekoliko koridora koji mogu da se realizuju, a oni su se većinski usaglasili oko jednog od ponuđenih.

“Taj koridor treba sada da se tehnički razradi i da vidimo tehnička rješenja, kako bi trebalo to da izgleda. U načelu, našli smo alternativne koridore koji mogu da u potpunosti zadovolje naše zahtjeve. Sada čekamo da se taj dio realizuje od strane stručnih ljudi, da vidimo da li se mogu ispoštovati procedure zaštite životne sredine”, kazao je on.

O tome kuda će auto-put ići on nije želio da govori jer je to još predmet usaglašavanja. Gojnić je zadovoljan saradnjom koju su imali sa nadležnima i ispričao da su bili maksimalno susretljivi po pitanju njihovih zahtjeva.

Sa Opštinom Bar, kako je kazao, nijesu imali posebnu komunikaciju jer im nije bila potrebna. Nakon što su odlučili ko će biti predstavnici, oni su krenuli u direktnu komunikaciju sa ministarstvima što se pokazalo kao ispravna odluka koja je urodila plodom.

Gojnić je naglasio da je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva izrazilo veliku želju da se ovaj problem riješi još nakon njihovog prvog obraćanja pa je njhovim posredovanjem organizovan prvi sastanak. Nakon toga, Crmničani su stupili u kontakt sa direktorom Monteputa Milanom Ljiljanićem i krenulo se u rješavanje spornih tačaka koje se tiču auto-puta oko Skadarskog jezera.

Iz Opštine Bar nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” na ovu temu, kao ni da li su, između ostalog, podnijeli primjedbe i sugestije na Nacrt prostornog plana Crne Gore.

U Nacrtu prostornog plana do 2040. godine piše da je rađena analiza više varijantnih rješenja, kroz studije i dokumentaciju na različitim nivoima razrade. Uz višekriterijumsku analizu varijanti, Nacrtom PPCG se predlaže varijanta koridora i trase auto-puta koja obilazi Skadarsko jezero, a u zoni Berana obilazi gradsko jezgro Berana. Iako je ranije planirana brza saobraćajnica, sada je dobila status auto-puta.

“S obzirom na značaj luke Bar, predlaže se da dionica od izlaza iz tunela Sozina do Bara ima profil auto-puta, a ne saobraćajnice za brzi motorni saobraćaj, kako je to do sada figurisalo u planskoj i tehničkoj dokumentaciji. Analiza koja se odnosi na trasu auto-puta u području od Crmnice do Starog Bara može se sprovesti na nivou planske dokumentacije koja obuhvata grad Bar (npr., PUP)”, piše u NPPCG.

Prvobitni prikaz ove dionice puta na mapi u Nacrtu pokazuje da bi ona trebalo da ide kroz više sela u Crmnici među kojima su Gluhi Do, Bukovik, Tomići, Gornji i Donji Brčeli, Podgor… Na mapi ona je prikazana isprekidanom linijom koja predstavlja predmet ispitivanja koridora kroz idejno rješenje, u nadležnosti “Monteputa”.

Tamo je istaknuto da zona Bara sa rivijerom ima posebno povoljan položaj zbog luke Bar i dobre saobraćajne povezanosti željeznicom i drumskim saobraćajem. Konekcija auto-puta Bar-Boljare sa auto-putem kroz Srbiju je usaglašena, definisano je mjesto spoja saobraćajnica kroz dvije države. Konekcija je ostvarena u Boljarima, lokalitet Borov do, piše u NPPCG.

Prema NPPCG, a na osnovu Strategije razvoja saobraćajna u Crnoj Gori, kao prioritet se izdvaja nastavak izgradnje auto-puta Bar-Boljare i to dionica Mateševo-Andrijevica, a zatim i ostale dionice. Za transverzalno povezivanje države sa okruženjem prioritet je izgradnja Jadransko-jonskog auto-puta. Za bolje unutrašnje povezivanje, potrebno je izgraditi obilaznice primorskih gradova koje su na trasi brze saobraćajnice.

Na javnoj raspravi koja je ovi povodom održana u Baru u martu Dejan Đurović, predsjednik skupštinskog Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje je kazao da je došlo do promjene plana pa će se umjesto brze saobraćajnice graditi auto-put koji će ići i prema Podgorici i Ulcinju a kod Virpazara će se ulivati u auto-put Bar-Beograd-Budimpešta.

Crmničani su tada predstavnicima institucija zamjerili što nijesu dovoljno transparentno uradili plan te da trase auto-puta prelaze preko sela, kuća, groblja, vinograda i vjerskih objekata.

Rukovoditeljka izrade NPPCG, Svetlana Jovanović, odgovorila im je da potpuno podržava razvoj Crmnice te da ne treba dozvoliti da nijedan koridor ni trasa ne ugrožavaju bilo koje selo, a kamoli crkve, imanja i vinograde.

“Meni je to jednako važno kao da je u pitanju nacionalni park. Često su te linije takve da imate utisak da prelaze preko cijelog sela. Mi ćemo vam dati neke otvorene formate da pogledate to detaljnije. Mislim da je malo zabuna u pitanju”, kazala je. Obećala je da nijedna trasa neće narušiti baštinu i kulturno nasleđe.

Trasa je takva da ne možete reći da prelazi preko sela, kazala je Biljana Ivanović koja se u Nacrtu usko bavila saobraćajem. Dodala je da je “Monteput” na njihovu inicijativu pokrenuo izrade idejnog rješenja kako bi se trase preciznije ustanovile.