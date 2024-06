Centar Žabljaka trenutno liči na veliko gradilište.

Trotoari su raskopani od glavne raskrsnice u centru, pa sve do Arome, radi se i glavni gradski trg gdje je ranije bio parking.

Turista je već sada veliki broj i to uglavnom stranaca, a s obzirom da je bila blaga zima i nije bilo snijega, postavlja se pitanje zašto se sada izvode radovi?

Ono što smo zatekli teško da će biti završeno do kraja ljeta, tako da samo možemo da zamislimo kakav haos će biti kad krene špic sezone.

Lijepo je što se posle dugo godina radi nešto na Žabljaku, ali moglo je sve ranije.



