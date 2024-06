Urbanističko-građevinska inspekcija zabranila je pripremne radove za građenje vila na lokalitetu Kolašin 1450, na Bjelasici, jer su ugrozili stub državne žičare K7.

Izvor: MONDO/Ivona Uličević

To su kazali “Vijestima” u Birou za odnosu sa javnošću Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Žičara K7 spaja skijašku infrastrukturu državnog i privatanog skijališta, a inspekcija je, kako tvrde iz Ministrastva, obavila nadzor 10. juna i naložila investitoru koji gradi vile da “u roku od dvanaest dana obezbijedi sigurnost i stabilnost stuba”.

“Tokom inspekcijskog nadzora, utvrđeno da je izvođenjem pripremnih radova za građenje objekata jednoporodične smještajne jedinice došlo do obrušavanja terena u neposrednoj blizini stuba žičare K7, što je rezultiralo potkopavanjem stuba. Urbanističko-građevinski inspektor utvrdio je da izvedeni radovi na građenju objekata ugrožavaju sigurnost susjednog stuba žičare K7 i naložio mjeru zabrane izvođenja daljih građevinskih radova, te da u roku od dvanest dana obezbijedi sigurnost i stabilnost susjednog stuba žičare K7”, kazali su “Vijestima” u Ministarstvu.

Objašnjavaju da je na terenu “evidentirano da su započeti radovi na sanaciji potkopanog stuba žičare ‘K7’, pri čemu je izrađen dio potpornog zida od betona ispod stuba, a postavljeni su i šipovi”.

Kako tvrde iz Ministarstva, nakon prijava građenja vila na Bjelasici, koja je obrađena u avgustu prošle godine, “nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u dostavljenoj dokumentaciji”.

Iz resora na čijem je čelu Janko Odović ne objašnjavaju ko je izvodio radove na potpronom zidu, niti čiji su privatni objekti, čijom izgradnjom je ugrožena državna imovina.

Na lokalitetu Kolašin 1450 brojne turističke objekte gradi istoimena kompanija, iz koje “Vijestima” već sedmicu nijesu odgovorili na pitanja u vezi sa tim incidentom.

Međutim, na portalu čiji je osnivač ta kompanija napisali su da je investitor “hitno reagovao kako bi se izbjeglo ugrožavanje bezbjednosti stuba žičare, i nakon podnošenja zahtjeva i dobijanja saglasnosti Skijališta Crne Gore, angažovana je kompanija UCC Montecop”.

Kako tvrde, to predzeće treba da “u hitnim radovima izvrši šipovanje i zaštitu stuba, po prethodno izrađenom glavnom projektu”.

Prema pisanju portala u vlasništvu investitora, “tokom pripremnih radova za vilu 33 i 24 nakon i nepogodnih vremenskih uslova došlo je do pomjeranja zemljišta”. Tvrde i da je “prilikom izvođenja radova utvrđeno da stub žičare nije na lokaciji koja je predviđena planskim dokumentom i ista nema adekvatno izvedene temelje”. Navodno, temelji stuba su izvedeni u značajno manjim dimenzijama, nego što je defiisano planskom dokumentacijom.

Na poratlu kompanije koja gradi vile kažu i da im je saglasnost za radove oko stuba žičare “dao lično izvršni direktor Skijališta Crne Gore Đuro Milošević”.

Iz državne kompanije ranije su “Vijestima” rekli da su oni prijavili obrušavanje zemlje oko stuba žičare. Međutim, kako su napisali u odgovorima u petak, nijesu dali saglasnost za radove nakon toga.

“Skijališta su po zahtevu Ski centra Kolašin 1450 isključila napajanje gornje stanice žičare, da ne bi doslo do oštećenja kablova. Saglasnost na izvođenje radova Skijališta ne mogu da daju, već se to radi u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima”, naveli su iz tog preduzeća u odgovorima “Vijestima”.

Na pitanje o tome na koji način su radovi koje izvodi privatni investitor na državnoj žičari usklađeni sa zakonom i imaju li uvid u te radove, iz Skijališta su preporučili novinarki da o tome pita građevinsku inspekciju.

Iz državne kompanije podsjećaju da su oni “krajnji korisnik žičare, koju su dobili na korišćenja od Uprave kapitalnih projekata”. Uprava je, podsjećaju, angažovala izvođača, revidenta i nadzor, pa “ukoliko postoje neka pitanja u vezi projektovanja i izgradnje predmetne žičare, treba se obratiti na tu adresu”.

Ranije iz Skijališta su kazali da je “žičara K7 predviđena prostornim planom posebne namjene (PPPN) Bjelasica i Komovi”.

Prema Zakonu o skijalištima, zabranjena je gradnja bilo koje vrste objekata 12 metara sa obje strane žičare.

“Ski-centru ili trećim licima je zabranjena izgradnja ili postavljanje objekata bilo koje vrste, koji nijesu u funkciji žičare, na rastojanju do 12 metara sa obje strane spoljnjeg užeta, kod šinskih žičara do 12 metara sa obje strane spoljnjih šina, kao i do 12 metara od svakog staničnog objekta (zona zabrane gradnje)”, precizirano je članom 29 tog zakona.

Žičara K7, koja je koštala blizu devet miliona eura, otvorena je u februaru 2022. godine. Riječ je o šestosjedu, dužine 1,5 kilometara, kapacitet 2.600 skijaša na na sat. Ta žičara omogućava povezivanje više od 40 kilometara skijaških staza državnog i privatnog skijališta na Bjelasici.

U blizini tog dijela državne skijaške infrastrukture, čija je polazna stanica tik pored privatnog skijališta, već je izgrađeno više privatnih turističkih objekata. Na lokalitetu Kolašin 1450, planirana je gradnja više od 30 vila, hotela B, C, D i E, te još nekoliko turističkih objekata, pišu Vijesti.