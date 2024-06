U prvom kvartalu 2024. godine, 10 stanica za tehnički pregled vozila je kažnjeno izdavanjem prekršajnih naloga pravnom licu, odgovornom licu u pravnom licu i kontrolorima, dok su zatvorene tri stanice za tehnički pregled vozila.

“U toku 2023. godine, zbog utvrđenih nepravilnosti u radu, 39 stanica za tehnički pregled vozila je kažnjeno novčanom kaznom, odnosno izdavanjem prekršajnih naloga pravnom licu, odgovornom licu u pravnom licu i kontrolorima koji neposredno vrše tehnički pregled vozila, dok je zatvoreno 16 stanica za tehnički pregled vozila i istim su izdati prekršajni nalozi i ukinuto odobrenje za rad“, kazali su iz MUP-a.

Iz ovog resora objašnjavaju da se stanicama za tehnički pregled vozila kojima je zbog propusta u radu donešeno rješenje o prestanku važenja odobrenja, shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, neće izdati novo odobrenje u periodu od šest mjeseci od dostavljanja rješenja o prestanku važenja odobrenja.

Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisane su minimalne novčane kazne za pravna lica u iznosu od 500 do 2.000 eura dok se maksimalne kazne kreću u rasponu od 2.000 do 6.000 eura, zavisno od prekršaja, dok se za odgovorna lica kazne kreću u rasponu od 150 do 800 eura. Predviđene kazne za kontrolore se kreću od 150 do 1000 eura.

U Crnoj Gori oko 285.000 registrovanih automobila, prosječna starost 15 godina

Procjenjuje se da u Crnoj Gori ima oko 285.000 registrovanih automobila, što je rast od 20.000 u odnosu na 2022. godinu.

Na osnovu podataka iz elektronske baze podataka registrovanih motornih i priključnih vozila:

U 2022. godini registrovano je 265.311 vozila

U 2023. godini registrovano je 285.241 vozila

U 2024. godini ( od 01.01.- 06.06.) registrovano je 116.464 vozila

Iz MUP-a navode da je prosječna starost registrovanih vozila u Crnoj Gori 15 godina.

Uslovi koje stanice za tehnički pregled moraju ispuniti

Shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, odobrenje za obavljanje poslova tehničkog pregleda prestaje da važi, ako stanica ovjeri tehničku ispravnost vozila koje nije podvrgnuto provjeri tehničke ispravnosti, ne koristi uređaje i opremu za kontrolu tehničke ispravnosti vozila ili koristi uređaje i opremu koji nijesu podvrgnuti obaveznom pregledu ili prestane da ispunjava uslove u pogledu objekta sa odgovarajućim prostorom ispred i iza objekta koji je u isključivoj funkciji tehničkog pregleda vozila kao i prilaznim i izlaznim saobraćajnicama.

Takođe, odobrenje prestaje da važi ukoliko izvrši ovjeru tehničke ispravnosti vozila, odnosno izda potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila za vozilo koje nema ispravan uređaj za upravljanje ili za vozilo koje nema ispravne uređaje za zaustavljanje, odnosno za vozilo kod kojeg je dubina šare na gazećoj površini pneumatika manja od propisane, dozvoli da tehnički pregled vozila vrši lice koje nema licencu za kontrolora, ne vodi evidenciju o tehničkim pregledima i utvrđenim nepravilnostima na vozilima ili je ne vodi na propisan način, u roku od tri mjeseca od privremenog prestanka rada ne ispuni propisane uslove i ne započne sa radom i ne prestane privremeno da obavlja tehnički pregled vozila kad prestane da ispunjava propisane uslove.

MUP radi na donošenju Pravilnika o tehničkom pregledu vozila

Iz MUP-a navode da su uređaji i oprema koji se koriste u stanicama za tehnički pregled vozila propisani Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju stanice za tehnički pregled vozila koji je donesen 2021. godine i usaglašen je sa EU direktivama.

„U 2023. godini je došlo do povećanja broja inspekcijskih nadzora nad radom stanica za tehnički pregled vozila a samim tim i do povećanja broja izdatih prekršajnih naloga. Sa preciznim podatkom da li je došlo do povećanja broja vozila koja nisu prošla tehnički pregled ne raspolažemo“, navode iz ovog resora.

Ministarstvo unutrašnjih poslova-Uprava policije trenutno radi na donošenju Pravilnika o tehničkom pregledu vozila na putu koji će biti usaglašen sa EU direktivama. Takođe se u skladu sa EU Direktivama radi i na izmjenama i dopunama važećeg Pravilnika o tehničkom pregledu vozila.