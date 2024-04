Kako je saopšteno iz Rudnika uglja Pljevlja, Laković je bio jedini kanditat koji se prijavio na konkurs raspisan 17. aprila.

Izvor: MONDO

Odbor direktora Rudnika uglja Pljevlja za izvršnog direktora jednoglasno je imenovan Nemanja Laković koji je od 5. aprila obavljao funkciju vršioca dužnosti kompanije.

Prethodno je obavljao poslove šefa kabineta Odbora direktora kompanije Rudnik uglja Pljevlja.

Laković je rođen u Pljevljima, a diplomirao je na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

U periodu od maja 2015. do marta 2024. godine bio je direktor kompanije Synergy tech d.o.o Beograd. Od januara 2012. do maja 2015. godine, Laković je bio direktor kompanije OIP Engineering ltd,. Od oktobra 2008. do aprila 2011. godine, Laković je radio kao generalni menadžer kompaniji Notham System d.o.o Beograd. Karijeru je započeo februara 2004. godine u kompaniji Elcom Pljevlja, prenose Vijesti.