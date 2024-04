Odbor direktora Rudnika uglja Pljevlja imenovao je za vršioca dužnosti direktora tog državnog preduzeća Nemanju Lakovića.

On će zamijeniti dosadašnjeg direktora Mihaila Potparu.

Iz Rudnika uglja Pljevlja saopšteno je da je na današnjoj prvoj sjednici Odbora direktora te kompanije donijeta Odluka o razrješenju izvršnog direktora Mihaila Potpare, nakon čega je odlučeno da za vršioca dužnosti izvršnog direktora bude imenovan Nemanja Laković koji je obavljao poslove šefa kabineta u kabinetu Odbora direktora.

"Laković je rođen u Pljevljima, a diplomirao je na Fakultetu političkih nauka (Univerzitet u Beogradu). U periodu od maja 2015. do marta 2024. godine bio je direktor kompanije Synergy tech d.o.o Beograd, koja je izvodila čitav niz istaknutih projekata u Srbiji, ali i regionu, prije svega na rekonstrukciji ili izgradnji toplovoda, cjevovoda i naftovoda. Ranije, u periodu od januara 2012. do maja 2015. godine, Laković je bio direktor kompanije OIP Engineering ltd, gdje je, pored redovnih i administrativnih aktivnosti iz svoje nadležnosti, vodio i čitav niz regionalnih projekata. Prethodno, u periodu od oktobra 2008. do aprila 2011. godine, Laković je radio kao generalni menadžer u kompaniji Notham System d.o.o Beograd. Karijeru je započeo februara 2004. godine u porodičnoj kompaniji Elcom d.o.o. Pljevlja, gdje je radio kao Sales Menadžer do novembra 2008. godine. U svojoj bogatoj karijeri Laković je izgradio reputaciju odgovornog poslovnog čovjeka sposobnog da upravlja projektima od početka do kraja. Posjeduje vještine upravljanja procesom javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Ispoljio je sposobnost za prepoznavanje i angažovanje stručnih kadrova za realizovanje specifičnih projekata, kao i izrazite komunikacione i pregovaračke vještine", saopšteno je iz Rudnika uglja.

U novi sastav Odbora direktora RUP-a prije nedjelju dana imenovani su Milan Lekić, Dragan Lončar, Dragan Leković, Milan Gvozdenović i Boban Melović.