Opština Tuzi zahtijevaće 51 milion u razgraničavanju sa Podgoricom. Do ove cifre su došli na osnovu različitih faktora, a Podgorica ipak još uvjek nije ogovorila koliko vijedi njihova imovina.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Opština Tuzi u procesu razgraničenja sa Glavnim gradom traži da se cjelokupna imovina koja je u vlasništvu Podgorice podijeli i smatraju da im pripada oko 15 odsto cjelokupne zajedničke imovine, srazmjerno teritoriji i broju stanovnika.

Član komisije za stvaranje uslova za rad novoformirane opštine u ime Opštine Tuzi i aktuelni ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj kazao je, odgovarajući na pitanje Vijesti na koji način su došli do te računice, rekao - “na osnovu teritorije, broja stanovnika i podataka sa prethodnog popisa”, s obzirom da podatke sa prošlogodišnjeg popisa nisu imali i da oni još nisu zvanični, prenose Vijesti.

Prema dostupnim podacima, opština Tuzi se prostire na oko 236 kvadratnih kilometara, a na popisu iz 2011. godine, kada je bila gradska opština u sklopu Glavnog grada, imala je 11.379 stanovnika. Podgorica je na popisu 2011. godine imala 158.327 stanovnika.

Preliminarni rezultati prošlogodišnjeg popisa pokazali su da Tuzi imaju 13.142 stanovnika, a Podgorica 180.186.

“Kada imate vrijednost cjelokupne imovine Glavnog grada, onda se raspodijeli po vrijednosti, svaki dio imovine ima vrijednost. Prvo se izdvaja to šta ostaje u opštini koja se izdvojila, a ako ostaje još imovine koja im pripada, dogovara se ili odluči arbitraža šta će još da pripadne”, kazao je Đeljošaj, odgovarajući na pitanje kako misle da podijele imovinu.

On je rekao da nemaju podatak kolika je ukupna imovina Glavnog grada, navodeći da će biti izvršena procjena imovine Grada i svih institucija i privrednih društava gdje je Glavni grad osnivač.

Iz Glavnog grada juče nisu odgovorili na pitanje “Vijesti” na koliko im je procijenjena imovina. Prema zvaničnim podacima iz 2016. godine, kada su Tuzi bile gradska opština, ukupna imovina Glavnog grada koja uključuje građevinske objekte, zemljište i opremu, bila je procijenjena na 340 miliona eura. Petnaest odsto od te cifre iznosi 51 milion eura, prenose Vijesti.

Đeljošaj je kazao da će procjenjivači odrediti koji je to iznos od 15 odsto u novcu, i potvrdio da će ako se nešto ne može podijeliti, Opština Tuzi tražiti novčanu nadoknadu.

On se nada da će sva ova pitanja biti riješena na sjednicama Odbora za razgraničenje Tuzi i Podgorice:

“Ako ne, sve će to arbitražna komisija da odredi”, kazao je Đeljošaj.

Sastanak Odbora za razgraničenje Tuzi i Podgorice trebalo bi da se održi krajem sljedeće sedmice.

Đeljošaj je ranije kazao da se podjela zajedničke imovine ne odnosi samo na preduzeće Deponije, koje je dijelom i na teritoriji opštine Tuzi, prenose Vijesti.

“Ne samo na (Deponije), nego na sve, od odmarališta u Sutomoru i Veruši, pa do cijele imovine pokretne i nepokretne, bila ona u Tuzima, Podgorici ili bilo gdje, pa do imovine privrednih društava. Sve je to zajedničko i mora se podijeliti”.

Tuzi su postale samostalna opština 2018. godine. Skupština Glavnog grada je na sjednici održanoj 27. septembra 2018. godine, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji, donijela odluku o obrazovanju Organizacionog odbora za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane opštine Tuzi.

Zadatak odbora bio je da, u skladu sa zakonom, predloži način uređenja odnosa, teritorijalno razgraničenje i način podjele imovine, kao i druge aktivnosti potrebne za stvaranje uslova za početak rada novoosnovane Opštine Tuzi. Od tada nije postignut dogovor u vezi sa teritorijalnim razgraničenjem i podjelom imovine između Glavnog grada Podgorica i Opštine Tuzi.

Prethodnog mjeseca Vlada je zauzela stav da prvo treba završiti razgraničenje Tuzi i Glavnog grada, a potom pristupiti razgraničenju između Podgorice i najmlađe opštine Zeta.