Zbog unaprijed zakaznih radova, doći do nestanka struje u više opština.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 28. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio Maslina, Zlatice i Murtovine uz tranzit, od hotela Keto do pasarele na Zlatici – u tom smjeru, s desne strane tranzita, veći dio Kakaricke gore, dio Maslina – oko SC Dadex i škole “Vladimir Nazor”, prema kasarnoj i kasarna i dio Ibričevine prema Ribnici (moguća kratkotrajna isključenja), prenosi CdM.

U terminu od 8:30 do 15:00 sati: Dio Tološa, ulica Ivangradska, Barska i Boška Buhe

U terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dio Momišića – dio ul. Vladike Danila, Pariske komune, VII omladinske brigade, Serdara Jola Piletića, Zetagradnjina zgrada preko puta Palade, zgrade u ulici Nikca od Rovina, Ulica Španskih Boraca prema groblju, dio Momišića- ul. Fruškogorska, Belvederska, Nikca od Rovina, Baja Pivljanina i 18. Februara

Danilovgrad

U terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Komunice, dio Novog Sela, dio Suka

Herceg Novi

U terminu od 8:30 do 15:00 sati: dio potrošača u Igalu oko Nautilusa, Casa-e, farma Murišića Kameno,Mokrine, Kosić, Lazarević, Bijelići, Petijevići, Sitnica, Kruševice, Vrbanj

Kotor

U terminu od 9:00 do 10:00 sati: kratkotrajno isključenje u oblasti Mirac, Čavori, Koložun

U terminu od 9:00 do 13:00 sati: Koložun

U terminu od 9:00 do 12:00 sati: Muo – dio potrošača na potezu od magacina prema vojnim objektima

Ulcinj

U terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Kolomza, Pistula, Repetitor Možura, Brdela, Gač

Bar

U terminu od 7:30 do 14:30 sati: dio podrošača na području Marin Ploče

U terminu od 7:30 do 15:00 sati: potrošači na području Bijelog Brda (Utjeha)

Budva

U terminu od 10:00 do 12:30 sati: djelovi Petrovca ( ulice : I,II, VI,VII,VIII i XV) , škola u Petrovcu,Hoteli Palas I Rivijera.Naselja Medigovići I Novoselje

Plužine

U terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bajovo Polje, Potrk

Nikšić

U terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Vilusa, Staro Selo

U terminu od 9:00 do 12:30 sati: Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Dio naselja Buda Tomovića(Janjušević), Metalik Miljanić, prenosi CdM

Plav

U terminu od 9:00 do 14:30 sati: Naselje,Sirana,Novšiće,Liješće,Velika,Vojna Kasarna,Pepići,Titeks,Mašnica, Gornja Rženica ,Murino i dio sela Brezojevice

Petnjica

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Radmanci

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dosuđe

Berane

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Goražde

U terminu od 12:00 do 16:00 sati: Gradsko jezgro Opštine Berane

Andrijevica

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Gornje Luge – Kratkotrajna isključenja

U terminu od 8:30 do 14:30 sati: dio sela Božiće, Peovac,Oblo Brdo,Kralje,Sjenožete,Gnjili Potok,Trešnjevik i katuni :Štavna, Rudo Brdo i Gradišnica

Pljevlja

U terminu od 8:00 do 10:00 sati: ul. IV Sandžačka

Mojkovac

U terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dobrilovina, Donja Štitarica

U terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mrdo, Ćetkovići, Kovijanići, Podbišće, Mini-Klanica, Pejovići, Feratovo polje, Gacka, Štitarica, Baza, Kraljevo kolo, Biogradsko jezero

Kolašin

U terminu od 8:00 do 16:00 sati: Đuđevina, Drijen, Petrova ravan, Uljari, Smira, Podi, Raičevine, Prekobrđe, Bare, Ulica, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje , Bare Kraljske, Drndari, Vrujca, Ravni

Bijelo Polje

U terminu od 8:00 do 14:00 sati: Malo polje

Bijelo Polje 9:00 16:00 Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Lješnica, Čokrlije, Ostrelj

Iz CEDIS su kazali da navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

“U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, poručuju iz kompanije, prenosi CdM