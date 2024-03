Marinović nije smijenjen, već mu je na izjašnjenje upućen izvještaj o kontroli. To izjašnjenje juče do kraja radnog vremena nije stiglo na adresu Ministarstva zdravlja, a rok za dostavljanje ističe u petak.

Ministarstvo zdravlja tvrdi da je Komisija za kontrolu rada zdravstvenih ustanova tog resora utvrdila više od 30 nepravilnosti u poslovanju “Montefarma” i da je direktor te ustanove Goran Marinović prekršio više zakona, pišu Vijesti.

To je saopšteno juče popodne, nakon što je Socijalistička narodna partija (SNP) saopštila da je ministar Vojislav Šimun smijenio Marinovića i da je to atak na cijelu stranku, traživši da preispita tu odluku. Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, Marinović nije smijenjen, već mu je na izjašnjenje upućen izvještaj o kontroli. To izjašnjenje juče do kraja radnog vremena nije stiglo na adresu Ministarstva zdravlja, a rok za dostavljanje ističe u petak.

I dok su iz SNP-a prethodno saopštili da je Šimun udario na dokazane opozicionare, promovišući farmaceutski lobi, iz Ministarstva su rekli da je Marinović prekršio zakone i zloupotrijebio službeni položaj, prenose Vijesti.

Uprkos konstatovanim nepravilnostima, Marinović je, prema saznanjima “Vijesti”, nedavno nagrađen sa 20.000 eura zbog dobrog poslovanja na osnovu zapisnika Upravnog odbora koji nije usvojen, a koji je novi Upravni odbor stavio van snage.

Iz Ministarstva zdravlja juče je saopšteno da nalaz Komisije pokazuje da je Marinović u više navrata prekršio Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika i saradnika, kao i Statut i Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta te javne ustanove.

“Takođe, utvrđeno je da “Montefarm” finansijske transakcije i poslovne aktivnosti u svim materijalnim aspektima nije sprovodio u skladu sa Zakonom o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Zakonom o državnoj imovini, Zakonom o javnim nabavkama, Zakonom o obligacionim odnosima, kao i drugim propisima”, saopštili su, prenose Vijesti.

Tvrde da je Marinović, mimo finansijskog plana ustanove i Pravilnika o sistematizaciji, potrošio oko million i po eura za usluge Agencije za ustupanje zaposlenih, što je u nalazu konstatovala i Državna revizorska institucija (DRI).

“Takođe, Marinović je mimo obaveznih internih procedura dodjeljivao svakog mjeseca istim zaposlenima određene finansijske nadoknade, bez ikakvog obrazloženja i utemeljenja. Prema preliminarnim procjenama, u ovu svrhu utrošeno je oko 200.000 eura, a samo tokom 2023. Marinović je potpisao 160 odluka o stimulacijama po različitim osnovama”, stoji se u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja kazali su i da je Marinović tokom 2022. i prošle godine preuzeo dug veledrogerije “Medicalana” u ukupnoj vrijednosti 210.000 eura po osnovu ugovora o cesiji, a da pritom prema tom privatniku “Montefarm” nije imao dugovanja, što je u izvještaju utvrdila i DRI, pišu Vijesti.