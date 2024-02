Božović je kazao da ne znaju kada će im zarade biti uvećane.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Sindikat prosvjete je donio odluku da u ponedjeljak, 19. februara započne štrajk, pišu Vijesti.

To je tokom konferencije za medije povodom najavljenog štrajka u prosvjeti kazao predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović.

On je kazao da se 144 škole izjasnilo za štrajk sa preko 50 odsto potpisa zaposlenih.

"Ovo je borba za pravo i dostojanstvo prosvjetnih radnika. Ne možemo dozvoliti da se Granski kolektivni ugovor stavi pod noge bez obrazloženja", poručio je on.

Potpredsjednik Sindikata prosvjete Jovan Drašković je rekao da im je ponuđen sastanak u nedjelju u 17 sati razgovor sa ministarkom prosvjete Anđelom Jakšić Stojanović, koji prihvataju i raspoloženi su da u bilo kom trenutku dođu do dogovora.

"Spremni smo da dođemo do sporazuma koji će da poštuje GKU. Ovaj Sindikat ne može ići ispod onoga što su stečena prava prosvjetnih radnika", kazao je Drašković.

Božović je kazao da ne znaju kada će im zarade biti uvećane.

"Poslali smo predlog da kao sindikat prihvatimo uvećanje zarada za treći kvartal. Međutim, mi smo predložili da to uvećanje bude putem koeficijenata. Vrlo smo blizu onoga što je ministarstvo predložilo. Nikakav odgovor nijesmo dobili. Sekretari iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija su nas obavijestili da nijesu dobili nikakav trag, niti potvrdu o onome o čemu smo pričali", rekao je Božović, pišu Vijesti.

Kazao je da sindikat na ovaj način ne zatvara vrata pregovorima.

"Sve smo pokušali što je u našoj moći da do ovoga ne dođe. Nismo srećni i zadovoljni što moramo početi štrajk, ali to je legitimno sredstvo borbe, kad su naša prava povrijeđena".

Rekao je da ne stoje tvrdnje da nema novca za povećanje zarada prosvjetnim radnicima.

Kaže da je ih Vlada "prevarila" i da se kao prosvjetni radnik osjeća veoma razočarano.

Božović smatra da "iza svega stoje neki politički razlozi". Naglasio je da nije zadovoljan načinom kako se vodio socijalni dijalog, kao ni što nije dobio odgovore nadležnih resora, prenose Vijesti.

"Što će nam nezadovoljan prosvjetni radnik. Ima mnogo stvari koje škripe u ovom sistemu. Preko ovoga, Sindikat prosvjete ne može da pređe...", rekao je Božović, dodajući da traži da se "samo ispoštuje GKU".

Potpredsjednca Sindikata Slavka Bošković obratila se roditeljima i učenicima, kazavši da je ovo "korak koji nijesu mogli zaobići".

"Moramo biti dobri predavači, mentori i ljudi, i moramo naučiti učenike kako se boriti za dostojanstvo. Smatram da će roditelji imati razumijevanja... Jedino moramo poslati zajedničku poruku državi da dobra društvena nadgradnja postoji samo ako su prosvjetni radnici zadovoljni", kazala je Bošković.

Drašković je kazao da je "ovaj problem krenuo od Ministarstva finansija pogrešnim tumačenjem i kršenjem GKU".

"Ako bi sindikat prešao preko toga, on ne bi trebalo da postoji. To smo jasno saopštili našim socijalnim partnerima. Svi žele da dođe do dogovora, ali rečeno im je da moraju izvršiti veći pritisak na Ministarstvo finansija. Štrajk u ponedjeljak ne organizuje Sindikat prosvjete, već praktično Ministarstvo finansija", rekao je Drašković, pišu Vijesti.

Kazao je i da "ljudi u Ministarstvu prosvjete nisu željeli da dođe do štrajka, raspoloženi su da pomognu na sve moguće načine, ali ni da sindikat nije želio da dođe do štrajka".

On je kazao da neće dozvoliti ruganje "sa profesijom prosvjetara".

Drašković je kazao da ne zna kako će učiti djecu ako se "kao prosvjetari osjećaju uniženo".

Rekao je da štrajk neće trajati unedogled. "On će početi onako kako će početi. Imamo mišljenje kolega iz Pljevalja koji su htjeli radikalnije da štrajkuju. Mi smo ih ubijedili, teškom mukom, da odustanu od toga. Nismo mi organizatori ovog štrajka, organizatori su oni koji naša prava ugrožavaju", ocijenio je potpredsjednik Sindikata prosvjete.

Radomir Božović je kazao da se njihova ponuda isključivo odnosi na bruto zaradu.

On je kazao da pitanja kako će se djeca obrazovati doživljava kao atak na ličnost. Kazao je da je to neispravan stav.

Božović je, odgovarajući na pitanje novinara "Vijesti", kazao da nije diskriminacija to što će neka djeca ići u školu subotom, već to što njima zarade neće biti uvećane u skladu sa GKU. Istakao je da će direktori odlučiti kako će nastavu izvoditi oni nastavnici koji neće stupiti u štrajk, prenose Vijesti.

"Štrajk nije igrarija. Moramo svi naći način da izađemo bez puno štete...", rekao je Božović.