Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Sindikat prosvjete danas nije predao odluku o stupanju u strajk Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, kako su to najavijivali u ponedjeljak.

Sindikalci su danas u Ministarstvu imali sastanak komisije koja radi na izmjenama Granskog kolektivnog ugovora, kako prenose Vijesti.

"Ovo je bio prvi satanak komisije gdje smo usaglasavali ono sto je predlozio ministar finansija i ono sto trazi Sindikat. Neke predloge smo postali Ministarstvu finansija na razmatranje, a dogovor komisije je da ne mogu da govorim detalinije o tome.

Trazimo malo strpljenja. U narednim danima bicete upoznati o svemu", kazao je predsjednik Sindikata Radomir Bozovic novinarima ispred Ministarstva.

Naglasio je da su razgovori protekli u "fer atmosferi",

,,Razgovor je bio konstruktivan, razmatrali smo više varijanti", kazao je Božović.

,,Tražili smo da se naše kolege izjasne potpisima da li su za štrajk ako ne dođe do kompromisa između ministarstva i prosvjestara. Preko 60 prosvjetnih radnika Crne Gore se izjasnilo da će da stupi u štrajk ako ne bude kompromisa. Ukoliko dođe narednih dana do kompromisnog rješenja odluka o štrajku se povlači, a povlačimo i ono što smo podnijeli Agenciji za mirno rješavanje sporova. Nadamo se da neće doći do štrajka", poručio je Božović, kako prenose Vijesti