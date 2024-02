Komandir podgoričke Službe zaštite i spašavanja Goran Janković prijavljen SDT-u zbog slanja tima u Tursku.

Gradonačelnica Podgorice Olivera Injac, zajedno sa sekretarkom lokalne samouprave i saradnju sa civilnim društvom Glavnog grada Slađanom Anđušić podnijele su krivičnu prijvu protiv Jankovića.

Slavko Tadić, komandir Vtrogasne-spasilačke službe u Nikšiću odgovarao je na pitanja o mogućoj i ličnoj odgovornosti zbog upućivanja nikšičkih vatrogasaca u Tursku i Siriju koje je tada pogodio zemljotres, saopštavaju Vijesti.

On je rekao da nije prekršen Zakon o upotrebi jedinica vojske i civilne zaštite i da opštinske službe zaštite nijesu ni vojska ni civilna zaštita već profesionalne vatrogasne-spasilačke jedinice koje su pod lokalnom upravom.

Pitanje odgovornosti otvoreno je nakon podnijete krivične prijave protiv bivšeg komandira podgoričke Službe zaštite i spašavanja Gorana Jankovića.

“Prvog dana zemljotresa bili smo u komunikaciji sa Ambasadom Turske, iz koje su zatražili našu pomoć, pa smo upoznali naše nadležne o spremnosti da pomognemo. Pod pokroviteljstvom turske Ambasade, lokalne uprave našeg grada, Vlade Crne Gore na čelu sa premijerom, otišli smo da pomognemo. Ljudski i profesionalno. Ovo nije naša prva međunarodna misija i naša Vatrogasno-spasilačka jedinica je i prilikom poplava u Obrenovcu, u Srbiji, 2014. godine, isto odreagovala i među prvima poslala svoje specijalizovane ekipe u pomoć, na identičan način”, kazao je Tadić za Vjesti.

Podnijeli smo krivičnu prijavu SDT i dostavili dokaze protiv bivšeg komandira Službe zaštite i spašavanja GG, zbog sumnji na veći broj zloupotreba koje je Janković, kadar DPS-a, počinio tokom mandata.https://t.co/dWCJhsopHJ — Olivera Injac (@InjacOli)February 5, 2024

Kako su dodali, pozivajući se na prijavu, podgorička Služba je “samoinicijativno, bez prethodnog konsultovanja Direktorata za vanredne situacije i odluke Vlade Crne Gore poslala svoje pripadnike”.

Da li je Bešović u vrijeme kad je podgorička Služba donijela odluku da uputi spasioce u Tursku bio upoznat sa namjerom Jankovića i Glavnog grada, kao i da li je u odnosu na takvo postupanje podnio prijavu?

Kako su u istim uslovima u Tursku otputovali i nikšićki vatrogasci-spasioci, Bešović nije odgovorio i da li je saglasnost za slanje spasilačkih timova u Tursku tražila i dobila Vatrogasno-spasilačka služba Nikšić.

Podgorički i nikšićki vatrogasci-spasioci koji su otputovali u Tursku kao pomoć tvrde da su, uz saglasnost uprave Glavnog grada, odnosno Nikšića, u to vrijeme imali saglasnost premijera Dritana Abazovića, kazali su iz vatrogasne-spasilačke službe za Vijesti.

“Za herojski čin i učešće u akciji traganja i spasavanja u Turskoj nakon razornog zemljotresa, u februaru 2023. godine”, piše na personalizovanoj zahvalnici, koju potpisuje Abazović.

Janković: Čekam poziv tužilaštva da završim tu priču





“Nikako da ti menadžeri (u Direktoratu MUP-a, prim. nov.) shvate da mi nijesmo ‘njihova’ civilna zaštita, već profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice, koje imaju svoju hijerarhiju, koje su pod lokalnom upravom i koje odgovaraju osnivaču. Na pomoć Turskoj smo ponosni, kao i na sve što su naši momci tamo radili i kako su iznijeli čitavu misiju”, rekao je juče komandir službe iz Nikšića.

U prijavi protiv Jankovića navedeno je “niz sumnji u zloupotrebe materijalnih i finansijskih sredstava službe”, a obuhvaćeno je i postupanje podgoričke Službe na dan parlamentarnih izbora 30. avgusta 2020. godine.

Janković je kazao da je to već istraženo i odbačeno, a u vezi sa drugim navodima prijave i slanjem tima u Tursku, da čeka poziv iz tužilaštva, prenose Vijest.

“Da se uredno javim i završim tu priču”, rekao je on.

Janković je bio na čelu podgoričke Službe zaštite i spašavanja do oktobra 2023, kada je Injac donijela rješenje o njegovom razrješenju. Vladina Komisija za žalbe 14. decembra poništila je to rješenje. Iz Glavnog grada ranije nijesu odgovorili da li su u odnosu na to, Upravnom sudu podnosili tužbu.