Vlasnici stanova u zgradi Lamela C u podgoričkom naselju Zabjelo, koja je planirana da se ruši zatražiće prijem kod ministra prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janka Odovića, kako bi ga do detaljnije upoznali sa situacijom u kojoj su se našli.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Vijesti" su objavile da će podgorička firma “PS Gradnja”, koja je u naselju Zabjelo ispod Ljubovića izgradila lamele, za koje je inspekcija još prije nekoliko godina donijela rješenje o rušenju, porušiti stambenu zgradu Lamelu C, čiji je investitor..

Stanari navode da i dalje žive u nadi da će sva patnja njih i njihovih porodica, uloženi trud, novac, pretpljeni strah i konstantna razočaranja naići na određeno razumijevanje i volju da se ovo pitanje riješi za dobrobit svih.

„Ministar Odović je nedavno izjavio da su nelegalni objekti kao i planska dokumentacija problematični uzimajući za primjer Kolašin i Dobre Vode. Napominjemo da postoji na hiljade takvih primjera i u samoj Podgorici, mnogo sagrađenih nelegalnih zgrada i privatnih objekata. Koliko je samo objekata sagrađeno na Kakarickoj gori, Dajbabskoj gori, Malom brdu, park šumi Zlatica i na Gorici? I to ne male spratnosti, iste niko ne spominje i nikome ne smetaju. Ističemo da su svi pomenuti objekti sagrađeni na uzurpiranom državnom zemljištu. Pitamo se šta su tada radili lokalne i državne institucije i ljubitelji lijepog pejzaža. Predmet našeg obraćanja su stanovi kupljeni kod investitora PS Gradnja - Lamela C, koja je napravljena na ličnoj imovini pomenutog investitora. Investitor je prethodno završio tri lamele koje su useljene, a potencijalni kupci navedenih stanova su za primjer imali do tada uspješne, legalne i finalizovane projekte investitora (npr. Family kvart) kao i na uvid do tada legalno odobrenu dokumentaciju”, navode stanari u saopštenju.

Podsjećaju da su u Lameli C kupljeni stanovi, po tržišnoj cijeni koja je važila i u drugim objektima na toj lokaciji u tom trenutku kao i da su ugovori o zakupu valjano ovjereni, prenose Vijesti.

“Većina kupaca su mladi bračni parovi, koji su kreditno zaduženi, kupili naznačene stanove, a kredite razdužuju godinama dok životare kao podstanari. Prilikom kupovine stanova investitor je imao idejno rješenje, važeći DUP i osnove gradnje stanova. Kupci stanova u Lameli C nijesu mogli biti upućeni u cjelovitost postupka i sve dalje, buduće detalje i planove, ali je zato trebalo da situaciju isprati neko nadležan, ako nijesu postojali uslovi za gradnju, na vrijeme stopirati gradnju lokalne ili državne strukture, kako ne bi nas dovodili u zabludu pri samoj kupovini stanova. Ima na desetine hiljada ovakvih i sličnih nelegalnih objekata, ali se pojedinci zalažu jer im Lamela C gradi pogled. Stanari sve četiri lamele su mogli prilikom kupovine stanova da uvide kako će izgledati građevina, te je neumjesno, suvišno i nesavjesno sada plasirati zahtjeve u vezi sa neprihvatljivim pogledom sa balkona. Kako mislite da se vlasnici stanova Lamele C osjećaju kada čuju da je problematičan pogled pojedinca koji sjede u svojem stanu riješenog egzistencijalnog pitanja. Ukoliko se dođe do dogovora i okolina se uredi, pogled će biti neizmjerno ljepši, a na desetine porodica će konačno zbriniti djecu i članove iste”, navode u saopštenju.

Kažu da je čudno da se, pored toliko objekata, pažnja posvetila samo Lameli C, jer su i u okruženju napravljene stambene zgrade između kojih je rastojanje ne veće od jednog metra, pišu Vijesti.

“Lamela C je podvrgnuta konstantnom iznošenju i neopravdano postaje sinonim za nelegalnu gradnju. Ovom prilikom molimo da se u sklopu diskusije i daljih planova za stanove u Lameli C uvede osnovni nivo empatije i ljudskosti. I te kako treba voditi računa o socijalnom momentu i o porodicama koje ne mogu mirno zaspati misleći o osnovnim egzistencijalnim problemima. Mi plaćamo danak, porez na imovinu na ove stanove i trpimo stigmu, pritisak finansijski, psihički koji se negativno odražava na sve nas stanare ove lamele. Lično se i mi zalažemo da se od investitora naplate sva potraživanja i da se investitorima dozvoli da završe objekat, zbrinu i skuće ove napaćene stanare, koji svakodnevno obilaze objekat i gledaju da li se nešto izmijenilo. U predmetnom slučaju nije dovoljno poštovati suvo slovo zakona, neophodno je zagrebsti ispod senzacionalno predstavljene površine i pronaći način da se pomogne građanima Crne Gore, a ne voditi se ličnim interesima malog broja ljudi koji potenciraju Lamelu C u medijima”, navodi se u saopštenju stanara Lamele C u Podgorici.