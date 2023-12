Pitanje zakonitosti izbora Otaševića problematizovalo je više nevladinih organizacija, ali i kandidati za v.d. direktora iz Gradske TV.

Vršilac dužnosti direktora Radio televizije Podgorica (Gradska TV) Vladimir Otašević nije podnio ostavku na mjesto člana Savjeta za borbu protiv korupcije.

To je juče odgovoreno iz Vlade Crne Gore..

Predsjednica Savjeta RTV Podgorica Vesna Radulović prije dva dana je saopštila da Otašević ispunjava sve uslove i da su u tom tijelu “uzeli u obzir potvrdu Otaševića koja dokazuje da je dao ostavku na javnu funkciju”.

Iz Vlade, pak, tvrde dugačije.

“Naime, navedeni Savjet imenovala je 43. Vlada i izborom 44. Vlade Crne Gore, istom je prestao mandat”, prenose Vijesti.

Pitanje zakonitosti izbora Otaševića problematizovalo je više nevladinih organizacija, ali i kandidati za v.d. direktora iz Gradske TV.

Savjet je većinom glasova na sjednici u utorak izabrao Otaševića. Kriterijume je, prema njihovoj ocjeni, ispunjavala još i dugogodišnja novinarka, urednica i nekadašnja direktorka RTCG Andrijana Kadija.

Član Savjeta RTV Podgorica, advokat Aleksandar Đurišić juče je tom tijelu dostavio izdvojeno mišljenje koje se odnosi na sjednicu na kojoj je Otašević izabran za v.d. direktora Gradske. On nije glasao za Otaševića.

Đurišić je obrazložio da, shodno Poslovniku o radu Savjeta, ima pravo da obrazloži svoje mišljenje.

On je naglasio da je bio “protiv većinske odluke da se vodi tajna sjednica”.

“Prilikom otvaranja sjednice 6. 12. je konstatovano i učinjeno nespornim da Savjet nema šta da krije u svom radu, te da javnost nije isključena. Činjenica je da je isključenje javnosti dozvoljeno naknadno u nastavku 12. 12. No, to nije ni sa čim obrazloženo prije glasanja, a notorno je analogno sistemskim zakonim da se javnost isključuje samo kada su u pitanju maloljetna lica ili kada su u pitanju intimne stvari punoljetnih lica, odnosno porodica nekim povodom. Ovi razlozi ne postoje. Stvarni razlozi nijesu dati. Pristupilo se glasanju bez razloga. Iz ovih razloga moje mišljenje je izdvojeno i glas protiv takvog rada i postupanja”, navodi Đurišić u dopisu kolegama u Savjetu, pišu Vijesti.

On dalje navodi i da je bio protiv isključivanja zaposlenih u društvu koji ispunjavaju uslove za izbor direktora odbijanjem glasanja, s obzirom na to da je ta odredba Odluke o osnivanju imperativna.

“Prilikom otvaranja sjednice 6. 12. dat je rok (shodno ovoj imperativnoj normi, koja ne otvara dileme, već nalaže kako da postupamo) od tri dana da se prikupe, zbog neprisustva rukovodioca društva na toj sjednici, radni dosijei zaposlenih iz društva kako bi se u nastavku sjednice ispoštovala ova jasna i prosta procedura. Dato pravilo nalaže aktivan odnos Savjeta prema zaposlenima u društvu, pa nakon ocjene pozvati te zaposlene da daju saglasnost. To nije učinjeno. Sve pri činjenici da preko deset zaposlenih ispunjava uslove, po kazivanju akuelnog vršioca dužnosti direktora na sjednici. Izostao je izbor ovih osoba i nije im data mogućnost. Iz ovih razloga moje mišljenje je izdvojeno i odbio sam da glasam tim povodom”, naglasio je Đurišić.

Prema njegovim riječima, u nastavku sjednice “odluka je svedena na glasanje o dva kandidata, koji su van društva”, a ispunjavaju uslove.

“Jedan kandidat (Otašević) je izabrani funkcioner Vlade Crne Gore od prošle godine pa shodno članu 29 tačka 3 Odluke o osnivanju ne ispunjava zakonske uslove da bude biran. Shodno tački 6, vlasnik je udjela i osnivač NVO. Shodno tački 8 nije dostavljen dokaz da nije osuđivan. Shodno tački 9 nije dostavljen nijedan dokaz u tom smislu. Shodno članu 30 stav 1 jedan član Savjeta je po mom mišljenju u konfliku interesa jer je odlučivao o NVO kolegi, a o tome nije obavijestio članove Savjeta niti se izuzeo o konkretnom pitanju, već je zatajio zajedno sa kandidatom njegovu državnu funkciju i pokušao da je opravda, no tek 12. 12. u 19 h i 45 minuta”, tvrdi Đurišić.

Naglašava da je biografija Otaševića bila nepotpuna.

“Izostao je navod činjenice da je Vladin funkcioner. Takođe je prikrivena činjenica da je u radnom odnosu 2018. i 2019. u dnevnom listu Dan... Protivurječno je dostavio putem emaila Savjetu potvrdu o radnom odnosu za period od 2017. do 2023. iz NVO u kojoj je osnivač i vlasnik. To je protivurječno i kontradiktorno prethodnim činjenicama, svakako nesaglasno sa članom 48 a Odluke. Sve to dodatno unosi konfuziju o stručnoj spremi, jer je četvorogodišnje studije okončao prošle godine te se ni po tom osnovu ne uklapa u minimume školske spreme koji se traže shodno pomenutom propisu”, poručuje Đurišić.

Smatra da je Otaševićeva prijava trebalo da bude odbačena kao “nedopuštena”, zbog čega je i glasao protiv njegovog izbora, prenose Vijesti.

“Druga kandidatkinja (Kadija) je jedina dobila glasove svih članova Savjeta da ispunjava uslove. To je jedina jednoglasna Odluka. Kod nespornog ispunjavanja uslova ove kandidatkinje i nedopuštene kandidature drugog kandidata nesporno je da je ova kandidatkinja daleko iznad opših minimuma postavljenih propisom. Pri činjenici da ona ima dvostruko bolje kvalifikacije u TV struci i menadžmentu i više od dvostruko od minimalnih predviđenih propisom”, pojašnjava Đurišić.

Smatra da bi Savjet trebalo da poništi odluku o imenovanju Otaševića i “popravi učinjeno”.

“Vjerujem da je vladavina prava ispred glasanja, jer demokratija bez pravila ne postoji. Što se ovog člana Savjeta tiče, ovime stavljam tačku na ovu temu”, zaključuje Đurišić u dopisu Savjetu.