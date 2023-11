Poslanik Bošnjačke partije, Damir Gutić kaže da neće podržati izbor Faruka Resulbegovića za sedmog sudiju Ustavnog suda. Kako kaže, oni u prvom krugu nijesu glsali za njega i ta odluka ostaje ista.

Izvor: Bošnjačka stranka

“Bošnjačka stranka uvijek podržava dogovor ukoliko vode razgovori oko dogovora, ali meni se čini da se ne vode nikakvi razgovori koji bi vodili tome da se postigne opšti konsenzus oko toga kako bi se izabrao sedmi sudija Ustavnog suda”, naveo je Gutić.

Bošnjačka stranka u prvom krugu nije glasala za izbor Resulbegovića, što kaže, neće uraditi ni sjutra, prenosi RTCG.

“Mi nijesmo u prvom krugu glasali za njega i isti stav imaćemo i sada jer se ništa nije promijenilo u međuvremenu. Bošnjačka stranka nije konsultovana ni ovom prilikom, nijesmo obavili razgovore sa ljudima koji bi trebalo da vode razgovore na o ovu temu”, poručio je Gutić dodajući da će oni biti uzdržani tokom glasanja.

Kazao je da u BS smatraju da se ovo može riješiti razgovorima i konsenzusom u parlamentu koji se vjerovatno ne može postići sjutra.

"Ali sa novim pozivom to bi bilo rješivo", dodao je on.





Demokrate će glasati za izbor Resulbegovića

Poslanik Demorkata Duško Stjepović je rekao da Demokrate imaju vema jasan stav o izboru Faruka Resulbegovića za sedmog sudiju Ustavnog suda i da će sjutra glasati za njegov izbor, prenosi RTCG.

“Demorkate će glasati za izbor Resulbegovića. Svi argumenti koji su nas opredijelili da glasamo da postane sedmi sudija US u prvom krugu, opredijeliće nas i sjutra”, rekao je Stjepović.

Jedan dodatan podstrek za izbor sedmog sudije je, kaže, izvještaj Evropske komisije i sve ono što je u njemu navedeno kao manjkavost.

“Zbog toga nam je što prije potreban izbor nedostajućeg sudije Ustavnog suda”, podvukao je Stjepović.

Vrhovnog državnog tužioca biraće početkom decembra, Demokrate predlažu Milorada Markovića.

On je saopštio da će Crna Gora početkom decembra dobiti vrhovnog državnog tužioca u punom mandatu i nedostajuća tri člana Sudskog savjeta.

Stjepović je rekao da će Demokrate glasati da vrhovni državni tužilac bude Milorad Miško Marković, kako prenosi RTCG.

“Zbog svega onoga što on jeste i što je radio, zbog njegove radne i životne biografije. A jedan moj lični utisak i razlog koji će me opredijeliti: on mi je bio asistent na Pravnom fakultetu, jedan od najboljih ljudi koje sam tamo upoznao – u smislu predavača. To je jedan nevjerovatan čovjek, nevjerovatne energije koji je i do sada u svom životu bio beskompromisan u svemu onome što je bio njegov posao. I on se borio na javnoj sceni protiv organizovanog kriminala i korupcije – odnosno da ovo društvo konačno krene naprijed. To je ono što nijesmo imali u prethodnom periodu”, obrazložio je Stjepović.

Istakao je da evropski partneri od Crne Gore očekuju da institicije ne budu okrnjene i nefunkcionalne, te da se sistem zaokruži.