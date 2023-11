Iz Glavnog grada saopštili koje će ulice biti zatvorene od petka veče do nedelje veče.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izmjene će biti na sljedećim saobraćajnicama:

Na mostu Milenijum, od petka, 17. novembra od 19 časova do nedjelje, 19. novembra do 19 časova.

Na Bulevaru Ivana Crnojevića od mosta Milenijum do Ulice Slobode, 18. novembra od 10 do 12 časova zbog organizovanja velike dječije trke, prenose Vijesti.

Dana 19. novembra u periodu od 9:50 do 16 časova saobraćaj će biti periodično zatvaran za sljedeće lokacije:

Ulica Nikole Tesle, II Crnogorskog Bataljona, serdara Jola Piletića, 13. jula, Moskovska, Ulica Slobode, Džordža Vašingtona, Cetinjski put, Bulevar 21. maja, Ulica 8. marta, Union Bridge, Bulevar Revolucije, Ulica Ivana Vujoševića, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, podvožnjak put Maslina, petlja na Bulevaru Vilija Branta do skretanja put Zagoriča, Vezirov most i most kod Dahne.