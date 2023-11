Predsjednica SO JU Dom starih Nikšić Vesna Draganić ističe da već izvjesni vremenski period određene kolege koje su javno istupile trpe mobing od v.d direktorice Jelene Banjević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Zbog navodnog mobinga će sjutra podnijeti zahtjev za pokretanje postupka zaštite od mobinga koji je potpisalo 15 zaposlenih (imena zaposlenih poznata redakciji), pišu Vijesti.

“Saznali smo da se radi o kolegama Filipu Radulović i Dejanu Višnjiću, za koje kao predsjednica SO i njihov kolega mogu otvoreno reći da se radi o časnim i poštenim ljudima, koji nijesu zaslužili takav odnos pomenute v.d. direktorice. Pomenula bih da nisu istinite ni tvrdnje da su međuljudski odnosi narušeni, jer odgovorno tvrdim da ćemo uvijek dati podršku kolegama koje se žale na mobing”, poručila je Draganić.

Ona navodi da kao pravnik vjeruje da će se svemu ovome stanuti na kraj, i da će dokazati da su kao kolektiv složni, da neće čuvati ničiju funkciju i fotelju, već samo interese njih kao zaposlenih.

“Bitno je napomenuti da su se na društvenoj mreži X bivši Twiter, objavljivale neistine o meni lično a i mojim kolegama, zbog čega smo bili prinuđeni da iste prijavimo u policiju, kako bi se istragom utvrdilo ko stoji iza toga, i ko je dostavljao netačne informacije, pokušavajući da nas oblati. Obratila mi se i zaposlena koja je bila prinuđena da promijeni radno mjesto tako što je bila pod pritiskom da prihvati 12h radno vrijeme iako je lice sa invaliditetom i samohrani roditelj, što je grubo kršenje ljudskih i radničkih prava. Ista je obavijestila inspekciju rada ministrstvo i CB Nikšić jer je u sumnji da se njena dokumenta iz dosijea zloupotrebljavaju”, navela je Draganić.

Kako Vijesti prenose, takođe je istakla da će prije svega kao zaposlena, pa nakon toga kao predsjednica sindikata ove ustanove, tražiti od v.d. direktorice odgovore na određena pitanja kako bi zaštitila svoja prava i prava svojih kolega.

“Izjave pomenute v.d direktorice su se mogle dvosmisleno protumačiti, pa me zanima za šta sam to konkretno ja ,,odgovorna”, a tiče se licenciranja dnevnih boravaka, jer tvrdim da sam sve uradila po Zakonu i kako treba, a što je potvrđeno od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, jer da je suprotno, ne bi dobili Licencu prvi u Crnoj Gori, interesuje me zbog čega je rečeno da se ni jedan papir tj. dokument više neće predati pravnoj službi, jer po Vašim riječima neko iznosi podatke? Dio pravne službe sam ja, kao i arhivari, pa me zanima na koga se tačno mislilo, kako bi oni na koje se sumnja preduzeli određene mjere, kako bi zaštitili svoje interese i prava. Molim hitne i precizne odgovore”, poručila je ona.