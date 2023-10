Kroz tekući budžet Ministarstva zdravlja obezbijeđena su finansijska sredstva u iznosu od 1,4 miliona eura za sprovođenje digitalizacije zdravstvenog sistema, navode iz tog resora

Izvor: Facebook/KCCG

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je digitalizacija zdravstvenog sistema jedan od prioriteta tog resora, pišu Vbijesti.

"Direktorat za digitalno zdravlja u Ministarstvu zdravlja, tokom 2023. godine intenzivno je sprovodio aktivnosti u cilju ispunjenja strateškog i planskog pristupa uspostavljanju sveobuhvatnog digitalnog okruženja za podršku poslovnih procesa zdravstvenog sistema. U tom smislu, kroz tekući budžet Ministarstva zdravlja obezbijeđena su finansijska sredstva u iznosu od 1.4 milion eura za sprovođenje Digitalizacije zdravstvenog sistema", navodi se u saopštenju.

Završen je, ukazuju, strateški projekat uvođenja Informacionog sistema u Kliničkom centru Crne Gore i sistem je pušten u produkciju početkom avgusta ove godine, dok su "intenzivne aktivnosti" na uspostavljanju informacionog sistema Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, prenosi portal Vijesti.

"Digitalizacija zdravstvenog sistema ostvaruje se kroz saradnju sa strateškim partnerom za implementaciju procesa digitalizacije UNDP-om kroz projekat 'Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori', kroz koji se realizuju sljedeće aktivnosti: Razvoj, implementacija i uvođenje sistema praćenja ljekova i medicinskih sredstava -Sistema Track and Trace – kojim će se obezbijediti bolja bezbjednost ljekova kroz praćenje puta od distribucije ljekova do krajnjeg korisnika, praćenje uzimanja ljekova na recept, upravljanje potrošnjom ljekovima u javnom sistemu, posebno kao podrška donosiocu odluke u kreiranju zdravstvene politike; Definisanje, razvoj i implementacija Elektronskog zdravstvenog kartona (HER) i usvajanje standarda za razmjenu podataka; Razvijanje platforme za Telemedicinu koja će predstavljati savremen način pružanja zdravstvenih usluga korišćenjem najnovijih tehnologija; Razvijanje jedinstvene platforme za pružanje mHealth usluga; Analiza i razvoj ostalih prioritetnih softverskih rešenja u okviru IZIS-a, kao što je Informacioni sistem Ministarstva zdravlja (ISMH) za efikasnije vođenje registra zdravstvenih ustanova, kadrova i opreme, donacija, medicinskog otpada, administrativnih procedura, kao i integracija sa postojećim i budućim sistemima izveštavanja, zdravstveno-statistički informacioni sistem, aplikacija o prevenciji u zdravlju i dr, a takođe projektom je planirana i optimizacija i nadogradnja hardverske i softverske infrastrukture", navodi se u saopštenju.