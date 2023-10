Više državno tužilaštvo žalilo se na odluku o kazni Višeg suda Iz Višeg suda nisu odgovorili na pitanje zašto nisu preispitali izrečenu mjeru, prema kojoj je maloljetnik opet vraćen u “Ljubović”.

Sedamnaestogodišnji L. H. (2006), koji je prvostepenom presudom osuđen na osam godina maloljetničkog zatvora za krivično teško ubistvo, u utorak je vraćen u Centar za djecu i mlade “Ljubović” u Podgorici.

To su juče “Vijestima” potvrdili iz te ustanove. Na presudu je, kako su redakciji kazali iz Višeg državnog tužilaštva (VDT) u Podgorici, uložena žalba.

“Tačno je da je mldb. L. H. po isteku pritvora od 60 dana vraćen u JU Centar ‘Ljubovic’ Rješenjem Višeg suda Krm. br. 17/23 od 05. 08. 2023. godine. U saradnji sa resornim ministarstvom, tražena je asistencija policije, te na taj zahtjev još nismo dobili odgovor”, rekla je juče “Vijestima” direktorica te vaspitne ustanove Nina Delević.

Iz Uprave policije nisu odgovorili na pitanja redakcije o zahtjevu uprave “Ljubovića” za asistenciju.

Na isti zahtjev koji su iz Centra “Ljubović” ranije upućivali u vezi sa istim maloljetnikom, Uprava policije odgovorila je negativno.

Sedamnaestogodišnji L. H. prije vraćanja u “Ljubović” bio je u pritvoru, zbog teške krađe.

On je to krivično djelo počinio nakon što se samovoljno udaljio iz “Ljubovića”, gdje je u to vrijeme boravio po rješenju Višeg suda, a zbog krivičnog djela teško ubistvo.

L. H. je, kako su “Vijesti” ranije objavile, a potvrdili i iz Uprave policije, samo pet dana prije nego je uhapšen zbog teškog ubistva F. B. (72), pobjegao iz pritvorskih prostorija Odjeljenja bezbjednosti (OB) u Podgorici. Ta informacija bila je poznata i Višem sudu u vrijeme izricanja mjere privremenog smještanja u “Ljubović”.

U međuvremenu, dok je bio u pritvoru zbog teške krađe, kako su “Vijesti” objavile prije nekoliko dana, sedamnaestogodišnjaku je, zbog teškog ubistva, izrečena kazna maloljetničkog zatvora u trajanju od osam godina.

Tu informaciju “Vijesti” su objavile na osnovu dokumentacije u koju je redakcija imala uvid, a koju su iz VDT u Podgorici, na zahtjev, prije nekoliko dana dostavili Tužilačkom savjetu (TS).

Iz tužilaštva su juče potvrdili da je L. H. izrečena kazna maloljetničkog zatvora, ali i kazali da je tužilaštvo, zbog odluke o kazni, izjavilo žalbu.

“U predmetu formiranom u ovom tužilaštvu prema maloljetnom L. H., nakon okončanja postupka pred sudom, istom je izrečena kazna maloljetničkog zatvora u trajanju od osam godina, zbog krivičnog djela teško ubistvo, na koju odluku je ovo tužilaštvo u zakonskom roku izjavilo žalbu, zbog odluke o kazni”, piše u odgovoru, koji je “Vijestima” dostavila rukovoditeljka portparolka Višeg državnog tužilaštva Lepa Medenica.

“Vijesti” su nakon informacije da je L. H. iz pritvora vraćen u “Ljubović” i prije potvrde uprave te ustanove otvorenog tipa, Višem sudu u Podgorici, po čijem je rješenju i upućen u Centar, uputile pitanja o slučaju.

U rješenju od 5. avgusta, na osnovu kojeg je L. H. tada upućen, a sada i vraćen u “Ljubović”, piše da se tom sedamnaestogodišnjaku, nakon pritvora, određuje mjera privremenog smještaja u vaspitnu ustanovu Centar za djecu i mlade “Ljubović”, te da ta mjera “može trajati do okončanja postupka, a izuzetno do pravosnažnog okončanja postupka”.

“I čiju će osnovanost trajanja sud ispitivati po službenoj dužnosti svaka dva mjeseca, računajući od dana pravnosnažnosti prethodnog rješenja”, navodi se u tok dokumentu Višeg suda.

Navedeni stav propisan je Zakonom o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku.

U odnosu na izrečenu mjeru, a kako su prošla dva mjeseca od donošenja rješenja, “Vijesti” su pitale da li je Viši sud u međuvremenu, kako to Zakon predviđa, ispitivao osnovanost izrečene mjere i donosio novo rješenje.

Iz Višeg suda su, pozivajući se na Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku, kazali da zakon predviđa da se podaci o postupku prema maloljetniku i odluka donijeta u tom postupku, kao i podaci o maloljetnika kao učesnika o postupku ne smiju objavljivati u medijima. Dodali su i da nema osnova za izuzeće od takvog postupanja.

Nisu odgovorili na pitanje o eventualnom preispitivanju izrečene mjere, već su kazali da taj sud “niti je ovlašten, niti želi da polemiše o zakonskim i ustavnim rješenjima koja se odnose na dužinu trajanja pritvora u maloljetničkom postupku”.

Preispitivanje zakonskih i ustavnih rješenja u vezi sa dužinom trajanja pritvora nisu ni bila pitanja redakcije.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da su oni, u vezi sa krivičnim djelom teško ubistvo, za maloljetnog L. H. Višem sudu uputili predlog za maloljetnički zatvor, ali su iz suda tada rekli da je njima taj predlog stigao kasno i da su sedamnaestogodišnjaka zato uputili u “Ljubović”.

Sud je rješenje za “Ljubović” donio 5. avgusta, tvrde da su predlog VDT-a dobili dva dana kasnije, 7. avgusta, ali su iz VDT-a, u izjašnjenju koje su nedavno dostavili Tužilačkom savjetu, naveli da je to tužilaštvo predlog za maloljetnički zatvor Višem sudu uputilo 4. avgusta.

Ni VDT ni Viši sud nisu objasnili na koji način je predlog za maloljetnički zatvor upućen i zbog čega je kasnio, ako je kasnio.

Ni jedni ni drugi nisu ni ranije komentarisali to što je L. H. zbog te praznine samovoljno napustio “Ljubović” i, nakon teškog ubistva, počinio novo krivično djelo, teška krađa.