Policija je preduzimajući mjere i radnje na rasvijetljavanju krivičnih djela, rasvijetlila dvije krađe i podnijela krivičnu prijavu protiv maloljetne osobe.

Naime, postupajući po prijavi jednog lica da mu je iz dvorišta kuće otuđeno vozilo marke „Škoda“, koje je bilo otključano, a sa ključem u bravi, rožajska policija je u kratkom roku identifikovala izvršioca i pronašla vozilo

Tokom dalje kriminalističke obrade policija je došla do sumnje da je to osumnjičeno lice 12. oktobra otuđilo još jedno vozilo, koje je oštetilo u saobrćajnoj nezgodi,nakon koje je ostavilo to vozilo na licu mjesta i udaljilo se.

Službenici policije su državnom tužiocu za maloljetnike podnijeli krivičnu prijavu protiv maloljetne osobe muškog pola stare 15 godina, zbog sumnje da je izvršio dva krivična djela krađa.