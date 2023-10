Prenosimo reagovanje Jele Mrdak na tekst Vijesti koji smo prenijeli pod naslovom "U NEZNANJU JE ANGAŽUJU ZA PREDAVAČA"!

"U tekstu se kaže da sam zbog kršenja internih procedura prije pola godine dobila otkaz. Razriješena sam nezakonito početkom juna, jer je neko savjetovao Komnenovića da ne usvoji izvještaj o radu Službe za unutrašnju reviziju za 2022. godinu. Rješenje o razrešenju postoji i nigdje nije navedeno da sam dobila otkaz zbog kršenja internih procedura. Trenutno je predmet nadležnih organa, tačnije Upravnog suda, čiju Odluku čekamo. Komnenović neka ne daje sebi ulogu sudije. Kaže da je nakon što je dobio informaciju da sam angažovana kao predavač na obuci povukao prijavu za tu obuku službenika", istakla je Mrdak.

Ona je dodala da joj je Komnenović čestitao kada je 2021. godine izabrana za predavača.

"Odlukom o izboru predavača odnosno trenera za realizaciju specifičnog Programa obuka za sticanje i unapređenje znanja, vještina i sposobnosti iz oblasti upravljanja i unutrašnjih kontrola u javnom sektoru. Sve to na osnovu Javnog poziva. Nije jasno kako je sad iznenađen i uvređen. Da li se desilo još nekada da se prijavi rukovodstvo opštine - starješine organa, njih 13? Dan pred obuku, naknadnu prijavu poslalo je njih 13 iz Opstine Tivat. Navodno tražio predsjednik sve da ih neko prijavi. I nekoliko minuta pred početak obuke tražio da se svi odjave, jer je vidio da sam ja predavač. Stvarna namjera zašto je planirao da ih prijavi pa odjavi je bio ovaj tekst rekla bih. U tekstu kaže da uredno prate moje objave na društvenim mrežama", poručila je Mrdak.

Ona je navela da je Komnenović istakao da je razriješena iz Opštine zbog nepoštovanja internih procedura.

"Bilo bi lijepo da upozna kako mene tako i građane koliko je procedura internih donio za svog mandata? I da objavi internu proceduru po kojoj je razmatrao Izvještaje svih organa pa i Revizije. Da objavi tu proceduru i jasno vidimo ima li je uopšte ili je selektivno razmatrao Izvještaje organa. I koju sam ja to njegovu internu proceduru prekršila pa me razriješio? A koliko znam, osnovni akt nije donio, Strateški plan razvoja opštine Tivat. Nije donio Registar rizika, pa ga pitajte ko je pomogao da se izradi, da li ga je ažurirao nakon što ga je napustila saradnica bliska iz kabineta i td. Neštoga muči i nakon što me razriješio - možda krivične koje je podnio i mene stavio za svjedoka u njima, a neće već duže vrijeme da izvijesti u kojoj su fazi. Ni kroz izvještaj o radu nije odbornike izvijestio o ta tri predmeta", navela je Mrdak.

Poručila je "neka se odbornici zapitaju kakav su izvještaj o radu predsjednika opštine usvojili za prethodnu godinu".

"Samo 15 odbornika glasalo za. Žao mi je što su tolikom broju zaposleni bili voljni da slušaju obuku, ali im je ta osoba zabranila da se edukuju. Imaće prilika opet. Može da im dovede predavača kojeg on želi. Možda on da ih edukuje. Radujem se vašem probuđenom interesovanju da se usavršavate u oblasti Upravljanja i unutrašnjih kontrola. Osobo, procedure čekaju da ih donesete. Škole da ih sagradite. Tereni da ih u funkciju stavite. Da ste imali procedure i planove imali biste možda i rezultate, ovako ostaje da shvatite ulogu internih procedura kroz Zahtjev da se obuka održi opet samo za vas, ako bude volje i dalje", rekla je Mrdak.

Po njenim riječima, Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je utvrdila ranije da je i Komnenović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, zbog neurednog prijavljivanja imovine pa je on i dalje na poziciji rukovodioca subjekta.

"Takođe je taj predmet zastareo nakon dvije godine, pa ne kažete kako se to moglo desiti? Kako tada nijeste slali urgencije ASK već pustiste da zastari? Komnenoviću poručujem, neka bira bilo koju TV emisiju pa uživo oči u oči da iskomentarišemo sve što ima, jer ne želim svoje vrijeme da gubim dopisujući se preko novina. Upravni sud je na potezu kao i Komisija za žalbe. Upravu za ljudske resurse upućujem da se samostalno upoznaju sa dokazima vezano za ovaj slučaj i da ne nasijedaju na ove žalopojke osoba koje očigledno nemaju prečeg posla od mene", zaključila je Mrdak.