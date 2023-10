ASK utvrdila da je Jela Mrdak prekršila zakon, drugi državni organi u neznanju je angažuju za predavača.

Smijenjena rukovoditeljka Službe za unutrašnju reviziju (SUR) Opštine Tivat Jela Mrdak prekjuče je kao predavač Uprave za ljudske resurse, držala onlajn obuku na temu “Interne procedure” za sve rukovodioce i zaposlene u lokalnim upravama u državi. Mrdak je upravo zbog kršenja internih procedura prije pola godine razriješena dužnosti rukovoditeljke SUR-a, gdje je dobila i otkaz.

Protiv Mrdak je potom Opština podnijela i krivičnu prijavu za nesavjestan rad u službi jer se, pretragom dokumentacije u arhivi SUR-a kojoj Mrdak dok je bila na funkciji nije dozvoljavala pristup ostalim organima Opštine, pokazalo da je ona minulih godina u nekoliko slučajeva prikrila i nije zavela rješenja Komisije za žalbe i Upravne inspekcije koja joj nisu išla u prilog, ili je postupala suprotno obavezujućim rješenjima Upravne inspekcije, prenose Vijesti.

Nakon što je dobio informaciju da je Mrdak određena da bude jedan od predavača na obuci, predsjednik Opštine Željko Komnenović povukao je prijave za tu obuku službenika Opštine.

Mrdak je na svom fejsbuk profilu u srijedu objavila informaciju da Uprava organizuje obuku u četvrtak.

“Jedan od predavača sam i ja, malo da vidimo na koji način se upravlja procesima i može li se unaprijediti šta, ima li volje”, napisala je na fejsbuku Mrdak, šerujući agendu predavanja koje se sprovodi pod motom “Samo kompetentni rukovodioci i zaposleni mogu zajedno ostvariti postavljene ciljeve”.

Komnenović je obavijestio Upravu da nijedan rukovodilac i službenik tivatske lokalne samouprave neće pratiti tu, ili bilo koju drugu obuku u kojoj Uprava bude angažovala Mrdakovu za predavača. Istakao je da je to nedopustivo i za Opštinu ponižavajuće da osoba koja je dužnosti u toj Opštini razriješena upravo zbog nepoštovanja internih procedura i postupanja protivno zakonu zbog čega je protiv nje podnijeta i krivična prijava, sada pojavljuje kao predavač za druge javne službenike koji će ih navodno, učiti upravo poštovanju unutrašnjih procedura i radu u skladu sa zakonima.

U međuvremenu je i Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) zvanično utvrdila da je Mrdak prekršila i Zakon o sprečavanju korupcije jer kao javna funkcionerka dok je bila na mjestu rukovoditeljke SUR, ASK-u nije dostavljala tačne podatke o prihodima i imovini.

“ASK je utvrdila da je javna funkcionerka Jela Mrdak prekršila odredbu Zakona o sprečavanju korupcije koja se odnosi na obavezu dostavljanja tačnih i potpunih podataka u izvještaju o prihodima”, rečeno je “Vijestima” u Agenciji.

ASK-u je trebalo više od osam mjeseci da zvanično utvrdi nezakonito postupanje Mrdakove od momenta kada su “Vijesti” u novembru prošle godine objavile tekst o tome da je sada već bivša rukovoditeljka SUR ugovore o pružanju usluga interne revizije koje je ta Opština potpisala 2017. i 2018. godine sa opštinama Mojkovac i Kolašin, javnosti predstavila kao “zaradu” koju SUR Opštine Tivat navodno donosi toj lokalnoj upravi i njenom budžetu. Ti ugovori Tivtu nisu donijeli nikakvu finansijsku korist, već je od njih profitirala jedino lično Mrdak.

Krajem maja, “Vijestima” je iz ASK na pitanje dokle se stiglo sa ovim postupkom, odgovoreno da su “donijeti rezultati ispitnog postupka”.

“Nakon što su istekli rokovi za izjašnjenje, odluka će biti donesena u zakonskom roku i javno dostupna na stranici ASK”, rečeno je tada “Vijestima” iz ASK. Da je odluka kojom je utvrđeno da je Mrdak prekršila i Zakon o sprečavanju korupcije konačno i donijeta, “Vijestima” je iz ASK zvanično potvrđeno tek početkom septembra. Međutim, odluke ASK da je bivša rukovoditeljka SUR-a Opštine Tivat prekršila zakon utajom dijela prihoda, još nije bila objavljena na sajtu Agencije tokom pisanja ovog teksta, iako je ASK do sada postavljala svaku odluku u vezi sa svojim nalazima o ponašanjima javnih funkcionera, ma o kako velikim ili malim njihovim prekršajima da je bila riječ.