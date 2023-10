Vještačka inteligencija podrazumijeva sposobnost softvera, mašina i robota da izvršavaju brojne (ljudske) zadatke za koje je potrebna upotreba inteligencije.

Ukoliko ste nekada koristili servise kao što su ChatGPT i Midjourney, vjerovatno ste, kao i mnogi drugi, ostali zadivljeni njihovim mogućnostima. Međutim, sa velikom nadom budi se i strepnja.

Svi postavljaju jedno pitanje: Šta nam budućnost donosi? Da li smo u opasnosti da nas na našim poslovima vještačka inteligencija u potpunosti zamijeni ili će ona „samo” postati naš dragocjeni pomoćnik? Evo šta kažu pouzdana istraživanja.

AI je tu da ostane

Budućnost je svijetla za novu tehnologiju. Stručnjaci očekuju da će vještačka inteligencija nastaviti da se razvija i usavršava, što će dovesti do revolucionarnih promjena u brojnim sektorima kao što su zdravstvo, bankarstvo, auto-moto industrija, obrazovanje i mnogi drugi. Praktično nijedan sektor neće ostati bez uticaja ove nove tehnologije.

Među najznačajnijim promjenama koje će AI donijeti u određene sektore su:

Mogućnost da se na osnovu digitalne narukvice postavi dijagnoza i preporuči adekvatni medicinski tretman;

upravljanje novčanim fondovima kroz analizu velikog broja varijabli i omogućavanje bržeg donošenja odluka;

unapređenje nacionalne sigurnosti kroz automatizovanje oružja za čiju upotrebu nisu neophodni ljudi;

porast samovozećih automobila: predviđa se da će do 2025. godine broj vozila koja imaju instaliranu AI tehnologiju porasti za 109%.

Uticaj AI na tržište rada

Sva ova predviđanja potvrđuju jedno: tržište rada značajno će se izmijeniti. Određena zanimanja i pozicije tako će u potpunosti preći u ruke vještačke inteligencije, ali će istovremeno nastati veliki broj novih pozicija koje će podrazumijevati i primjenu novih vještina.

Izvještaj Svetskog ekonomskog foruma o budućnosti rada donosi podatke koji govore da će AI poslovi biti najtraženiji u narednih pet godina. Na to se nadovezuju predviđanja koja kažu da će u 2023. godini broj pozicija za AI stručnjake porasti za nevjerovatnih 46%.

Drugim riječima, vještačka inteligencija neće zamijeniti ljude, ali će njena primjena od kandidata zahtijevati da se obuče za obavljanje novih poslova i rad na drugačijim pozicijama. Stoga bi svi oni koji žele da imaju siguran posao u budućnosti trebalo da razmisle o usvajanju znanja i vještina za rad sa AI sistemima.

Programer za AI – jedno od najperspektivnijih zanimanja

Vještačka inteligencija je pokazala da nekih poslova možda može da bude i bez ljudi, ali ono što je sigurno jeste da AI ne postoji bez programera.

IT je i do sada bio jedna od najperspektivnijih oblasti današnjice, a zahvaljujući razvoju AI-ja, posebno će biti traženi programeri koju su obučeni za rad sa ovom tehnologijom. Kako je Python osnovna tehnologija za kreiranje vještačke inteligencije, to znači da će među najtraženijima biti upravo programeri koji rade sa ovim jezikom.

Riječ je o jednostavnoj, a moćnoj tehnologiji koju i potpuni početnici mogu da savladaju za svega 12 mjeseci kvalitetnog školovanja. Osim što pruža sjajnu perspektivu, kada je u pitanju rad sa novom tehnologijom, Python se upotrebljava i za rad na video-igrama, aplikacijama i raznim drugim komercijalnim sajtovima. Otuda su Python programeri među najtraženijima, sa zaradama koje se u Srbiji kreću i do 260.000 dinara, a u inostranstvu oko 100.000 dolara godišnje.

Svako može da postane AI programer, čak i kod nas

Za sve one koji žele da među prvima ekskluzivno steknu znanja i vještine za ovu profitabilnu oblast, ITAcademy je pokrenula novi program za vještačku inteligenciju i mašinsko učenje – AI & Python Development.

Nastavu na ovom atraktivnom smjeru moguće je pratiti uživo ili onlajn, a bez obzira na to za koji vid se odlučite, znanja ćete sticati uz vođstvo posvećenih AI stručnjaka i kroz praktičan rad. A da bi vaše šanse za zaposlenje dodatno porasle, obezbijeđeni su i fakultativni kursevi engleskog i nemačkog jezika, 100 besplatnih sati u atraktivnim IT habovima, kao i prilika za sticanje međunarodno priznatih sertifikata koje izdaju Python Institute, Certiport i Cambridge.

Napokon, polaznici ITAcademy imaju jedinstven pristup Centru za razvoj karijere, koji predstavlja most između njih i najboljih poslodavaca, a donosi i brojne resurse, programe, seminare i individualna karijerna vođenja.

Napokon, polaznici ITAcademy imaju jedinstven pristup Centru za razvoj karijere, koji predstavlja most između njih i najboljih poslodavaca, a donosi i brojne resurse, programe, seminare i individualna karijerna vođenja.