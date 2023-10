Ako bude osuđen, Koćalo razmišlja i da novčanu kaznu otplati zatvorom.

Pljevljaku Radovanu Koćalu iz pljevaljskog sela Vrulja prijeti kazna i do 2.000 eura, jer kao predsjednik Školskog odbora OŠ “Mile Peruničić” iz susjednog Maoča nije prijavio imovinu i prihode Agenciji za sprečavanje korupcije, iako tu funkciju obavlja bez naknade.

Nastavu u toj seoskoj školi pohađa sedam učenika.

Koćalo je “Vijestima” kazao da je dobio poziv da se javi u sud na Žabljaku 18. oktobra, kada će mu vjerovatno biti izrečena kazna zbog neprijavljivanja imovnog stanja.

Član je Školskog odbora od prošle školske godine, a svoju četvoročlanu porodicu izdržava radeći kao putar na lokalnom putu i baveći se poljoprivredom.

Koćalo razmišlja da ukoliko bude kažnjen ode u zatvor i tako otplati kaznu.

“Neka se kriminalci šetaju, a mi pošteni, koji još želimo da pomognemo nešto društvu, da idemo u zatvor”, rekao je Koćalo.

Agencija za sprečavanje korupcije, na čijem je čelu Jelena Perović, u avgustu 2022. obavijestila je Ministarstvo prosvjete da su proširili listu javnih funkcionera i da članovi ŠO moraju prijaviti imovinu.

“Vijesti” su prošlog septembra objavile i da su se direktori škola u nekoliko dana našli u problemu - pristizale su ostavke od članova upravljačkih tijela škola i vrtića...

“Umjesto da budem nagrađen što sam prihvatio da budem član Školskog odbora, a napominjem da to radim kao i svi drugi članovi bez ikakve naknade, ja ću biti kažnjen zbog nedostavljanja podataka o prihodima i imovini. Ja, koji živim od poštenog rada, i spreman sam da pomognem rad škole treba da platim kaznu, a kriminalci se šetaju državom. Njih niko ne juri niti im smije ime pomenuti”, kazao je Koćalo “Vijestima”.

Rekao je da ga je direktorica škole upoznala da treba da podnese izvještaj, ali da je on očekivao da će mu Agencija dostaviti neki obrazac koji on treba da popuni.

“Umjesto toga oni su me predali sudu zbog kršenja Zakona, gdje me očekuje kazna do 2.000 eura. Još je gore što moram na sud 18. oktobra ići umjesto u Pljevlja na Žabljak i izlagati se dodatnom trošku. Sve to zato što sam želio da pomognem radu škole jer niko nije htio da prihvati da bude član Školskog odbora, bez kojeg škola praktično ne bi mogla da funkcioniše, jer donosi mnoge odluke važne za njeno funkcionisanje”, rekao je Koćalo koji se prije nekoliko godina vratio iz Podgorice na porodično imanje u Vrulji.

Smatra da je Agencija trebalo prvo da ga opomene da nije predao imovinski karton i da ga tek onda, ukoliko to ne uradi, preda na sud.

Prema Zakonu javni funkcioner je dužan da, u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju, podnese Agenciji za sprečavanje konflikta interesa izvještaj o svojoj imovini i prihodima, kao i o imovini i prihodima bračnog i vanbračnog supružnika i djece ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu.

Zakonom o sprečavanja konflikta interesa propisana je kazna od 500 do 2000 eura ukoliko javni funkcioner ne podnese Agenciji izvještaj o prihodima i imovini u roku od 30 dana od dana stupanja na funkciju.

Javni funkcioner je, prema slovu Zakona, imenovana ili postavljena osoba u državnom organu, organu državne uprave, pravosudnom organu, organu lokalne samouprave, organu lokalne uprave, nezavisnom tijelu, regulatornom tijelu, javnoj ustanovi, javnom preduzeću ili drugom privredom društvu, odnosno pravnom licu koje vrši javna ovlašćenja, odnosno djelatnosti od javnog interesa ili je u državnom vlasništvu kao i osoba na čiji izbor, imenovanje ili postavljenje organ vlasti daje saglasnost, bez obzira na stalnost funkcije i nadoknadu, prenose Vijesti.

Koćalo ističe da mu nije jasno ko je mogao da donese ovakav zakon i obaveže ljude koji rade neki human posao, bez ličnog interesa, da podnose izvještaj i izlaže ih riziku od potencijalnih kazni ukoliko to ne urade.

Kaže da je nedavno poziv za sud dobila i jedna članica ŠO iz još jedne seoske škole, jer je “zaboravila da u imovinskom kartonu prijavi jednu livadu”.

“Žalosno je šta nam rade a mi samo pokušavamo da pomognemo rad škole. Upravo iz ovih razloga mnoge škole u Pljevljima nemaju školske odbore. Ja sve ovo radim bez naknade čak i imam štetu jer moram da ostavim svoj posao da bih prisustvovao sjednicama Školskog odbora. Ovo radim jer mi je stalo da ova škola funkcioniše. I pored ove kazne neću napustiti Školski odbor. Niko neće da se prihvati ovog posla upravo iz ovih razloga. Što bi neko sebe izlagao riziku od potencijalnih kazni. Izjednačili su članove školskog odbora, koji to rade bez naknade, sa onima koji primaju hiljade eura za članstva u raznim odborima direktora”, rekao je Koćalo.