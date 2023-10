Osnovni sud u Plavu donio dvije presude da je Miomir Vojinović nezakonito izabrao Hamdiju Lalića za direktora.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Osnovni sud u Plavu presudio da je Hamdija Lalić prošle godine nezakonito izabran za direktora OŠ “Hajro Šahmanović”, ali je on i dalje na toj funkciji.

Iz Ministarstva prosvjete, na čijem je čelu Miomir Vojinović, ćute na pitanja kako su se odredili prema sudskim presudama, koje su od juna ove godine pravosnažne i izvršne.

Sud je, između ostalog, utvrdio i da je Lalić zloupotrijebio svoj položaj vršioca dužnosti direktora, jer je kolektivni odmor iskoristio kao izgovor da ne zakaže sjednicu Nastavničkog vijeća, tokom koje je trebalo da se nastavnici izjasne o kandidatima, a da je mišljenje koje je sam o sebi napisao, kao validno proslijedio Ministarstvu prosvjete, prenose Vijesti.

Lalić, međutim, odgovara da se njegov status nije promijenio, da ga o tome niko od nadležnih nije obavještavao i da je “direktor u punom mandatu”.

Na pitanje o pravosnažnoj sudskoj presudi i načinu na koji će se prema tome odnijeti, Lalić odgovara da na to može da odgovori”.

“Nemam nikakav drugi dokument, niti od suda niti od Ministarstva prosvjete, sem rješenja o imenovanju, od 27. jula 2022. Iz ovog navoda, odgovorno stojim”, poručio je Lalić.

U doba kada je on postavljen na čelo škole, o imenovanju direktora je odlučivao ministar Vojinović. To je, do 1. maja ove godine, bila njegova nadležnost, a personalna rješenja rukovodilaca vaspitno-obrazovnih ustanova njegovo diskreciono pravo. Od 1. maja, to je zakonska obaveza školskih odbora.

Prošlogodišnji izbor Lalića za direktora, tužbama su osporili njegovi protivkandidati Sajma Feratović i Agon Hakaj.

Feratović je za “Vijesti” kazala da je “ovjerena kopija presude poslata Ministarstvu prosvjete i svim službama u njihovoj nadležnosti radi obrazloženja na osnovu koje odluke Hamdija Lalić vrši funkciju”.

Niko od njih, tvrdi ona, nije reagovao na presude.

U presudama, između ostalog, stoji i da Nastavničko vijeće nije davalo mišljenje o kandidatima, što predviđa Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju.

Lalić je, stoji u obrazloženju presude, u vrijeme prošlogodišnjeg konkursa bio vršilac dužnosti direktora, a trebalo je da zakaže sjednicu Nastavičkog vijeća, kako bi se kolektiv izjasnio o Feratović, Hakaju i njemu i to dostavio Ministarstvu.

On to nije učinio, pravdajući se kolektivnim godišnjim odmorom.

Sud je, međutim, utvrdio da je Lalić u ime Nastavničkog vijeća napisao pozitivno mišljenje o sebi kao o kandidatu i proslijedio Ministarstvu prosvjete, prenose Vijesti.

“... Uvidom u svesku zapisnika sa Nastavničkog vijeća i svjedočenjem zapisničarke, utvrđeno je da mišljenje nije dato ni za sva tri kandidata, već je Lalić sam za sebe sačinio mišljenje”, stoji u presudi.

Feratović i Hakaj, u izjavi dostavljenoj “Vijestima”, poručuju da “Ministarstvo nije postupilo po zakonu prilikom izbora, a sada se oglušilo na pravosnažne i izvršne presude”.

“...Čime su nam kao građanima i radnicima ugrožena prava, ali i funkcionisanje škole, jer su i nakon presude donesene neke važne odluke, raspisivani konkursi za radna mjesta...”, istakli su.

Lalić, pak, tvrdi da radi po zakonu.

“Radi se o osobama koje pokušavaju da me uvale u blato da se valjamo zajedno, međutim ja to neću dozvoliti, dokumenta su tu, da se vidi i razumije o čemu se radi”, kaže Lalić.

Ministarstvo prosvjete danima ne odgovara na pitanja u vezi sa načinom na koji če ispoštovati dvije pravosnažne sudske presude.

“Vijesti” su nedavno objavile da je slična situacija i u jednoj od najstarijih podgoričkih škola, OŠ “Savo Pejanović”, koja zvanično nema direktora ni vršioca dužnosti te funkcije, a ni Ministarstvu prosvjete nije poznato ko obavlja tu funkciju.

Nakon pravosnažne sudske presude, Vojinović je odlučio da ne vrši izbor direktora te ustanove po konkursu iz 2021. Međutim, prema nezvaničnim informacijama, aktuelni rukovodilac Zoran Đukić nikad nije dobio rješenje o razrješenju, prenose Vijesti.

Taj akt nije dobio ni Školski odbor, za koji je Ministarstvo u odgovoru “Vijestima” tvrdilo da treba da razriješi spornu situaciju.