Incident se dogodio 17.septembra, a maturanti su se vratili u Tivat.

Izvor: Ministarstvo prosvjete Crne Gore ‏

Hotelski čuvar je jednog od učenika udario nogom u svrhu smirivanja navodno bučnih maturanata, a udareni učenik se mahinalno okrenuo i uzvratio udarac čuvaru nakon čega se vratio sa ostalima u hotel, pišu Vijesti.

To su kazali iz Ministarstva prosvjete povodom toga što su tivatski maturanti učestvovali u incidentu u kome je povrijeđen italijanski državljanin.

Incident se dogodio 17. septembra, nešto poslije ponoći, u poznatoj italijanskoj banji Montekatini, u pokrajini Toskana, a prema pisanju italijanskih medija, grupa crnogorskih učenika pretukla je pedesetčetvorogodišnjeg portira hotela "Boston" i navodno mu nanijela teže tjelesne povrede, jer ih je prethodno upozorio da budu tiši, pišu Vijesti.

Iz Ministarstva prosvjete su kazali da su nakon saznanja o incidentu na maturskoj ekskurziji učenika JU SMŠ "Mladost" Tivat, odmah postupili u okviru svojih nadležnosti i zatražili izjašnjenje direktora o ovom slučaju.

"Prema zvaničnim informacijalma koje smo dobili od direktorice škole, maturanti JU SMŠ "Mladost" Tivat, boravili su na maturskoj ekskurziji u Italiji u periodu od 11. do 18. septembra. Tokom boravka u Italiji, u mjestu Montekatini, došlo je do incidenta u kojem je, po sopstvenom priznanju, učestvovao maloljetni učenik JU SMŠ "Mladost" Tivat. Incident se dogodio ispred hotela u kojem su učenici boravili. Maturanti su uz dozvolu svojih nastavnika otišli do obližnje prodavnice i prilikom povratka hotelski čuvar je jednog od učenika udario nogom u svrhu smirivanja navodno bučnih maturanata. Udareni učenik se mahinalno okrenuo i uzvratio udarac čuvaru nakon čega se vratio sa ostalima u hotel", ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva prosvjete su dodali da je ekskurzija sjutradan nastavljena nesmetano planiranim programom i po povratku učenika iz Verone u večernjim satima tri učenika su pozvana na informativni razgovor u policiju na koji su otišli u pratnji svojih profesora.

"Učenici koji su pozvani na razgovor nisu učestvovali u incidentu već su označeni kao "prisutni na mjestu događaja" i italijanska policija ih je te noći i legitimisala. Nakon toga, ekskurzija je nastavljena po planu i programu i maturanti su se juče poslije podne nesmetano vratili u Tivat. Napominjemo da učenik koji je učestvovao u incidentu nije pozvan na bilo kakav razgovor od strane italijanske policije. Uprava SMŠ "Mladost" iz Tivta će povodom ovog nemilog događaja preduzeti mjere u skladu sa svojim nadležnostima kako bi se skinula mrlja sa imena učenika, škole i njenih nastavnika. Prema vinovniku incidenta, škola će preduzeti vaspitne mjere", zaključuje se u saopštenju Ministarstva prosvjete.