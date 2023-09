Ministar Damjanović najavio povećanje septembarskih penzija.

Minimalna penzija po novom, a koja će biti isplaćena 20. oktobra biće 300 eura, saopštio je za Radio Crne Gore, ministar finansija Aleksandar Damjanović. Prema formuli za redovno usklađivanje penzije povećanje penzija bilo bi dva i po procenta, ali će Vlada, kako je najavio, na sjutrašnjoj sjednici prihvatiti prijedlog Fonda PIO o vanrednom usklađivanju.

“U ovom trenutku je jasno da shodno formuli koja je definisana zakonom redovno usklađivanje obuhvata drugi kvartal i u odnosu na njega se dobija povećanje od 2,5 odsto. Međutim, imajući u vidu zakonsku neusklađenost, pogotovu u dijelu koji se tiče perioda usklađivanja, imaćemo po inicijativi Fonda PIO i razgovora koji smo imali u Ministarstvu finansija dodatno vanredno usklađivanje oko dva i po procenta, tako da će vlada donijeti odluku da se penzije ukupno povećaju pet odsto”, naveo je Damjanović za RTCG.

Ministar podsjeća da je u maju usklađivanje penzija iznosilo preko osam, a u januaru oko tri procenta, pa je i izveo računicu koliko je ukupno uvećanje sa sadašnjim septembarskim od pet odsto.

“Kumulativno povećanje od početka ove godine je 17 procenata, pa smatramo da nivo penzija ipak bude iznad nivoa inflacije i da negde to povećanje od 17 odsto kako tako štiti ne tako dobar životni standarda većine penzionera u Crnoj Gori. Sa svim ovim uvećanjima minimalna penzija biće 300 eura. To znači da je prešao nivo od 60 odsto učešća u minimalnoj zaradi i to desetak procenata, što je bio cilj vlade koji je ispunjen. Drugi cilj još nije ostvaren, a to je da prosječna penzije bude 60 odsto prosječne zarade, ali će svakao sva ova povećanja pogurati i ostvarenje tog cilja ”, poručio je Damjanović.

Pitali smo ministra koliko će sadašnje uvećanje penzija od pet odsto uvećati izdvajanja za isplatu.

“Što se tiče Fonda PIO sredstva imamao. Eventualno ako budu potrebna neka minimalna sredstva tokom decembra biće obuhvaćena rebalansom budžeta koji je proslijeđen parlamentu još u maju”, odgovorio je Damjanović.

Naredno redovno usklađivanje penzija je u januaru naredne godine

Naredno redovno usklađivanje penzija je u januaru naredne godine, navodi RTCG.