Komentarišući odlazak dvije delegacije u na sjednicu Generalne skupštine UN-a u Njujork, ministar finansija Aleksandar Damjanović je kazao da se još ne zna koliko će tačno biti potrošeno novca za to putovanje. Iako je novac budžetom isplaniran, smatra da brojnost delegacija mora biti manja, pišu Vijesti.

Brojnost delegacija na putovanjima da bude manja

“Ja sam negdje vidio da je do sada ta neka potrošnja bila na nivou nekih 200 hiljada eura za neka tri mjeseca zadnja, naravno u zavisnosti od broja delegacije,vidjeti koliko će to koštati. Ono što treba napomenuti da su troškovi putovanja generalno enormno porasli na globalnom nivou”, kazao je on.

On je kazao da je Vlada ove godine izdvojila više novca za putovanja, ali i da se manje putuje.

Apeluje na racionalnost kod takvih putovanja, prenosi portal RTCG.

“To je nešto o čemu svi treba da razmišljamo, bez obzira što je budžetom isplaniran novac i sredstva za tu namjenu, uvijek je bolje, ukoliko se može, da na put ide manja delegacja. Ajmo da pokušamo da svi budemo racionalniji, da država bude prisutna, ali i da smanjimo brojnost delegacija”, rekao je on.