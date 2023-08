Državni sekretar Ministarstva finansija odgovorio na teške optužbe kolašinskog biznismena

U razgovoru sa Mladenom Bulatovićem jasno sam stavio do znanja da sam državni sekretar Ministarstva finansija i da je moja uloga da zaštitim interese Crne Gore, a naravno i njenih građana, pišu Vijesti.

To je juče “Vijestima” saopštio Miloš Medenica odgovarajući na optužbe kolašinskog biznismena - da ga je taj državni sekretar ucjenjivao, govoreći da će mu legalizovati hotel “Jovana”, ukoliko potpiše da neće tužiti državu za dobit izgubljenu tokom 11 godina koliko pokušava da uknjiži svoj objekat u toj opštini na sjeveru države.

“Početkom jula me je pozvao Boško Laketić i pitao da li mogu da se sastanem sa njim i njegovim prijateljem Mladenom Bulatovićem, na šta sam mu odgovorio da sam već u prostorijama Ministarstva finansija imao nekoliko sastanaka sa gospodinom Bulatovićem i da mu je na tim sastancima predočeno da je za njegov predmet nadležna Uprava za katastar i državnu imovinu, a da će Ministarstvo finansija u tom predmetu postupati u skladu sa zakonom i u skladu sa svojim nadležnostima. Uprkos svemu navedenom, i na uporno insistiranje i molbe Laketića, pristao sam da se 1. 8. 2023. s njima neformalno sastanem, tako da je notorna neistina da sam ja zahtijevao sastanak s gospodinom Bulatovićem, već sasvim suprotno”, saopštio je Medenica.

On je naglasio da se tog 1. avgusta dogodio prvi i jedini susret s Bulatovićem i Laketićem.

“Na pomenutom susretu s gospodinom Bulatovićem sam razgovarao o njegovom predmetu gdje me je upoznao da je Uprava za katastar i imovinu donijela i sedmo po redu rješenje o odbijanju njegovog zahtjeva za uknjižbu njegove nepokretnosti, i da je on takođe podnio žalbu na navedeno rješenje, na šta sam mu odgovorio da će nadležne službe Ministarstva finansija u zakonskom roku odlučiti o njegovoj žalbi. Takođe sam ga pitao da li ima nekih promjena u vezi sa njegovim predmetom, odnosno, da li je postupao po instrukcijama Uprave za katastar i dozvolio vještačenje geodetskog elaborata, na šta je on kategorično rekao da nije, niti će to ikada dozvoliti. Temu potencijalnog odštetnog zahtjeva prema državi Crnoj Gori je upravo pomenuo gospodin Bulatović, a ja sam mu u daljoj komunikaciji jasno stavio do znanja da sam državni sekretar Ministarstva finansija Crne Gore i da je moja uloga da zaštitim interese Crne Gore, a naravno i njenih građana, ako su u skladu sa zakonom”, dodao je Medenica.

Kako Vijesti prenose, kazao je da nije našao za shodno da o tome obavijesti ministra, s obzirom da se radilo o neformalnom susretu.

Bulatović je “Vijestima” dostavio audio-snimke na kojima se čuju ucjene, a tvrdi da su to snimci razgovora s Medenicom i predsjednikom mojkovačkog Opštinskog odbora GP URA - Laketićem.

“Zovnem ljude i kažem ‘evo vam ovo, nađite rješenje’. I došli smo do toga da mi je došao čovjek i rekao: ‘...Ako ovo uradimo, ovo će iziskivati milionsku odštetu’... Ja kad sam to čuo, rekao sam - daj vidite onda s Mladenom, ako ‘oće da potpiše da nas neće tužiti i idemo da čovjeku se legalizuje objekat”, čuje se na jednom od snimaka koje je Bulatović dostavio “Vijestima”.

On tvrdi da je to dio razgovora koji je s njima obavio u jednom podgoričkom kafiću.

Laketić je prekjuče negirao optužbe Bulatovića: “Mladena Bulatovića pozivam da optužbe na račun Miloša Medenice i mene, onih koji su samo htjeli da mu pomognu, a on da, sada je jasno, iskoristi ne bi li došao do željenog cilja, iznese pred sudom ako želi da one dobiju ikakav smisao ili da se izvini javno za izrečeno”.

Na snimcima dostavljenim “Vijestima” čuje se i kako muška osoba govori da je žalba stigla kod njih, a na jednom i kako drugi takođe muški glas govori: “Svi su spremni.. I Koča... Samo da garantuješ”...

“Znači, svi su spremni. I Koča (Đurišić, prim. aut.) i sve, samo ja da im rečem da poslije rješenja uknjižbe neću tražiti izgubljenu dobit nikad”, govori Bulatović, čuje se na jednom od snimaka.

Muškarac, za kojeg biznismen tvrdi da je Laketić, ponavlja šta treba da napiše.

“Ali obavezno i ovo... Ti se odričeš. Nije da ne zaslužuješ, nego odričeš se izgubljene dobiti u korist države. U korist države.”

Bulatović je u Kolašinu prije 11 godina sagradio hotel “Jovana”, koji još nije otvoren zbog problema s uknjižbom.

Nedavno je saopštio da je podnio još jednu krivičnu prijavu protiv službenika Uprave za katastar i državnu imovinu, odnosno njihove Područne jedinice u Kolašinu, objasnivši da je to učinio nakon što je nedavno dobio i sedmo prvostepeno rješenje kojim se odbija njegov zahtjev za ovjeru elaborata i uknjižbu objekta.

“Poslije 12 godina od kolašinskog Katastra dobio sam sedmo negativno i nezakonito rješenje koje čitavo počiva na falsifikatu i prikrivanju ključnih činjeničnih dokaza na koje sam uložio žalbu drugostepenom organu, odnosno, Ministarstvu finansija, kojima sam dostavio neoborive dokaze. Tražio sam u žalbi da se donese rješenje u meritumu, nakon 12 godina. Kada su pročitali moju žalbu, prvi čovjek ministra Damjanovića, državni sekretar Miloš Medenica stupio je u kontakt sa mnom preko kurira, jednog Boška, od koga je tražio da se sastane sa mnom”, rekao je Bulatović.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović saopštio je juče “Vijestima” da neće čekati nijedan predmet koji je u njihovoj nadležnosti.

“Sve što je do Ministarstva finansija i u nadležnosti je Ministarstva finansija u vezi s procedurom neće čekati niti čeka, pa ni kada se radi o decenijskim predmetima poput pomenutog, za koje ranije nije bilo volje da se pokrenu. Naravno, sve u skladu sa pravilima zakonitosti i transparentnosti kako je i praksa tekuće administracije Ministarstva finansija”, kazao je Damjanović.

Premijer Dritan Abazović kazao je prekjuče da niko u javnoj administraciji nije dobio mandat da radi nezakonito i da svi državni službenici imaju obavezu da štite isključivo nacionalni interes Crne Gore

