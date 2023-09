U Crnoj Gori će danas biti pretežno sunčano i toplo, uglavnom od sredine dana očekuje se prisustvo visoke oblačnosti.

Na sjeveru, ujutru, po kotlinama mjestimično magla. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, najviša dnevna od 24 do 33 stepena.