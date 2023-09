Kapetan megajahte zbog ispuštanja fekalnih voda u Tivatski zaliv platiće 4.000 eura, da bi gazda nastavio da uživa u Boki, postupanje neovlašćenog državnog organa otkrilo mnoge druge nedostatke u procedurama.

Izvor: Youtube/Romeo United Yachts/printscreen

Iako su kapetan i posada megajahte “Bombay” kategorički negirali da su oni izazvali zagađenje voda Tivatskog zaliva ispuštanjem u nedjelju 3. avgusta oko 11 časova sa te jahte sadržaja njenih tzv. crnih (fekalnih) tankova u more, “Bombay” je ipak prihvatio da plati novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.000 eura koliko im je “odrezao” tzv. port state inspektor Ministarstva kapitalnih investicija Željko Lompar.

To je epilog ekološkog incidenta koji se u vodama Tivatskog zaliva desio u nedjelju ujutro.

Ljudi koji su se tada zatekli na moru u blizini usidrene 50 metara duge megajahte koja vije maltešku zastavu su kazali da je posada “Bombaya” pred svjedocima, u more ispumpala sadržaj crnih (fekalnih) tankova tog broda. Posada jahte koja je usidrena na nepunu milju sjeverno od ostrva Sveti Marko, to je učinila uprkos činjenici da su u akvatorijumu oko tog plovila bile usidrene još neke jahte, a okolo je plovilo više malih barki za sport i rekreaciju, prenose Vijesti.

Ljudi sa njih svjedočili su ispumpavanju fekalnih voda sa “Bombaya” u more, ogromnoj prljavštini koja se ubrzo pojavila na površini mora i nesnosnom smradu koji je obavio ovaj dio akvatorijuma. Incident je odmah prijavljen Inspekciji sigurnosti plovidbe i Upravi pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, nadležni inspektor sigurnosti plovidbe iz Kotora je istog dana u poslijepodnevnim časovima službenim plovilom bio na licu mjesta, ali tamo nije zatekao jahtu “Bombay” koja je u međuvremenu isplovila.

Međutim, narednog dana, u ponedjeljak 4. septembra, se u postupanje u ovom slučaju uključila potpuno nenadležna tzv. port state control (PSC) inspekcija Ministarstva kapitalnih investicija koja je dalje izvršila inspekcijski nadzor i našla da je malteška megajahta ipak odgovorna za zagađenje voda Tivatskog zaliva fekalnim otpadom, dan ranije.

“Vijesti” su od Direktorata za inspekcijske poslove MKI na čijem je čelu Mirsad Ćatović (a pod kojim su i Inspekcija sigurnosti plovidbe i PSC inspekcija) u ponedjeljak, pozivajući na Zakon o slobodnom pristupu informacijama, tražile na uvid zapisnik o inspekcijskom nadzoru koji je sproveden na “Bombayu”, ali na to nisu dobile nikakav odgovor.

U međuvremenu, Lompar je medijima nezvanično dao informaciju ta inspekcija izvršila nadzor i zbog počinjenih prekršaja, kaznila “Bombay”, njenog zapovjendika i pravno lice koje je vlasnik, odnosno operater broda, novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 4.000 eura, prenose Vijesti.

“Vijesti” su došle do zvanične izjave koju je inspekciji dao zapovjednik jahte, kapetan Martin Greatbanks, iz koje se vidi da je postupanje crnogorskih inspektora 5. septembra kada su oni konačno došli na brod, u ovom slučaju, bilo u najmanju ruku, nepripremljeno i neozbiljno. Naime, osim što mu je na brod da istražuje njegovo eventualno kršenje Zakona o sprečavanju zagađenja mora sa plovnih objekata i odgovornost “Bombaya” za policiju došao za to po važećim crnogorksim zakonima nenadležni PSC inspektor, Lompar je Greatbanksu tražio da se on i njegova posada izjasne na navode članka na portalu “Vijesti”, kao i da odgovore zašto sami nisu prijavili zagađenje mora, što su bili dužni da učine ako tako nešto primijete, odnosno zašto “Bombay” nije odgovorio na radio poziv koji mu je PSC inspektor uputio 4. septembra u 7.30 časova.

“Mi odlučno pobijamo navode u medijskom članku koji nam je PSC inspekcija pokazala kao neosnovane špekulacije i nagađanja bazirana na vrlo limitiranim fotografskim dokazima… Svi na brodu kategorično demantujemo te optužbe i ograničene dokaze koji bi te optužbe podržali”, navodi se u zvaničnoj izjavi kapetana Greatbankasa.

On je takođe ustvrdio da je PSC inspektoru pokazao brodsku dokumentaciju koja po njemu, potvrđvruje da je jahta ispumpala sadržaj svojih fekalnih tankova u marini Porto Montenegro, u nedjelju ujutro, prije nego što je oko 10 časova, isplovila iz marine i usidrila se nepunu milju dalje kod ostrva Sveti Marko.

Ovdje je, kako je Greatbanks naveo, “Bombay” čekao dolazak svog vlasnika i njegovog gosta, a koji su na jahtu trebalo da dođu gliserom sa vodnog terminala Aerodroma Tivat. Greatbanks je naveo da i marinska služba Porto Montenegra može posvjedočiti da je “Bombay” tog jutra prije isplovljenja iz marine, u njen kanalizacioni sistem ispumpao sadržaj svojih crnih tankova.

Istakao je i da je 11-člana posada jahte vrijeme dok je ona bila na sidru kod Svetog Marka provela pripremajući brod za dolazak vlasnika i njegovog gosta, te za njihovo uživanje dok jahta jednu ili dvije noći provede na ovoj poziciji, “u kupanju i veslanju na daskama za veslanje”.

Naveo je da je “Bombay” sa te pozicije isplovio oko 15.30 sati za Kotor, odakle se iste večeri oko 22.30 časova vratio i ponovno usidrio na istom mjestu, nepunu milju sjeverno od ostrva Sveti Marko. Istakao je da dok su tamo boravili prije isplovljenja za Kotor, niko od 11 članova posade jahte navodno, nije u moru primijetio nikakvo zagađenje, a koje su po Zakonu o sprečavanju zagađenja mora sa plovnih objekata i Zakonu o sigurnosti plovidbe, bili dužni da prijave, prenose Vijesti.

“Nismo uočili nikakvo zagađenje mora izlivanjem nafte ili ulja, odnosno kanalizacije ili bilo čega drugog, a zbog kojeg bi smatrali neophodnim da kontaktiramo lokalne vlasti”, naveo je kapetan “Bombaya” koji je nejavljanje na radio poziv PSC inspektora na 16. kanalu narednog jutra, objasnio propustom svog dežurnog oficira koji je tada bio u gvardiji, a koji, kako je kazao, nije sa sobom ponio voki-toki dok je obilazio palube usidrene jahte jer je oficir to tada navodno, činio kontrolišući situaciju na brodu koga su tukli udari bure jačine 4 bofora.

“Kategorički ponavljamo da ne prihvatamo nikakvu odgovornost u vezi sa optužbama za zagađenje mora. Tražili smo mišljenje kompanije koja je vlasnik broda, te imajući u vidu opcije koje su u igri, osjećamo se obaveznim da platimo izrečenu kaznu kako bismo osigurali da vlasnik broda može nastaviti da koristi plovilo do kraja ljeta i da ne remetimo njegovo uživanje na jahti; da sačuvamo radna mjesta svih na brodu jer dugotrajna pravna bitka može lako da prouzrokuje dosta poremećaja u životu i radu posade. Platićemo stoga u potpunosti kaznu o kojom smo razgovarali sa lučkim vlastima. Nadamo se da će ova stvar biti zatvorena plaćanjem te kazne i da će nam biti vraćena dozvola za krsterenje u Crnoj Gori”, piše u ofcijelnoj izjavi zapovjednika megajahte “Bombay”.

Port state control inspekcija MKI nema nadležnost da se miješa u posao Inspekcije sigurnosti plovidbe kada je u pitanju zagađenje mora sa plovnih objekata, ili eventualno kršenje propisa o sigurnosti plovidbe, bilo da su počinioci tih prekršaja domaća, ili plovila pod stranom zastavom. Jedino ovlašćenje PSC inspekcije je da u crnogorskim lukama kontroliše strane brodove sa stanovišta njihove tehničke ispravnosti i udovoljavanja sigurnosnim i propisima o očuvanju živiotne sredine. Stoga bi kazne za zagađenje mora i nepropisno držanje brodske straže koju je PSC inspektor Željko Lompar izrekao “Bombayu” (bile one osnovane ili ne) mogle pasti na sudu, a sam Lompar bi mogao dobiti krivičnu prijavu za zloupotrebu službenog položaja. Uz to, budući da ovo nije njegov prvi prestup ovakve vrste, Lompar bi mogao čak da ugrozi i status Crne Gore kao članice u tzv. Pariskom memorandumu koji reguliše rad PSC inspekcija u ovom dijelu svijeta, a u koji je naša država inače, nedavno jedva ušla baš zbog velikih problema naših inspektora da shvate obim i način rada Paris MoU PSC kontrola.