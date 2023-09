Potencijalna eksploatacija rude potvrda je da crnogorski političari ne mare za zdravlje ljudi.

"Crna Gora kao potpisnik Miamata konvencije ne može da obrađuje niti da dira niti da pomjera uopšte bilo koji materijal koji sadrži u sebi živu. I zbog toga je zakonski nemoguće da se eksploatiše ruda ukoliko hoćemo da poštujemo međunarodne konvencije i međunarodne ugovore koje je naša država potpisala", kazao je za TVCG Miodrag Fuštić, građanski aktivista iz inicijative "Zdravi Mojkovac".

Ne poštuju se, kaže Fuštić, ni primjedbe na detaljni plan Brskova niti činjenica da će otići u ruke nekom ko ne poznaje problematiku. Navodi da je ministarstvo ekologije u potrazi za međunarodnim stručnjacima oslanjaju se samo na jedno ime iz regiona. Ignoriše se negativno mišljenje Savjeta za reviziju koji tvrdi da je plan rudnika neutemeljen kao i obrada primjedbi.

"Nije jasno, s obzirom da se tim koji je radio plan povukao, ko u ovom trenutku obrađuje te primjedbe. Ko može obrađivati plan ako oni koji su se oni koji su pisali plan povukli?, pita Fuštić.

Ministarka Đurović nije pristala da nam da izjavu i pojasni ono što je javnosti nejasno. Ali je problem prebacila na drugu adresu.

Država nije raskinula štetni ugovor za koji se saznaje da je još u junu istekao. Fuštiću je interesantno zadržavanje koncesionara. Vladu, pak, brine to što je iseljavanje dostiglo kulminaciju.

Premijer kaže da se nešto mora žrtvovati, prenosi RTCG.

"Ne po cijenu zdravlja stanovništva ali uz neke standarde. Ako ne, ništa. Neka ostane staro stanovništvo , to će još trajati deceniju – dvije onda neka drugi ljudi, pošto je to plan, dođu i nasele sjever CG, neka uživaju u prirodnim ljepotama i možda neka prave rudnike za sebe jer mi to za naše građane ne želimo da radimo", rekao je Abazović.

Finansijska injekcija dobro bi došla Mojkovcu, ali je ne žele sa rudnikom već sa ekologijom, turizmom, poljoprivredom i brigom o zdravlju. Jedna crna tačka otišla je u prošlost i zato je za ekologe neprihvatljiv pokušaj da se eksploatiše ruda u Brskovu.