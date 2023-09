U južnim predjelima Crne Gore će danas biti pretežno sunčano, uz povremeno umjerenu oblačnost. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno ponegdje sa vrlo slabom kišom.

Vjetar umjeren do jak na udare i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna od 16 do 31 stepen.