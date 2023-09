Bjelopoljsko Udruženje penzionera tvrdi da su izigrani u projektu gradnje dvije zgrade. Iz Fonda PIO kažu da je dio novca za tu namjenu bio samo jednokratna pomoć, penzioneri kažu da je rješenje lako naći, ali da nema volje.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Članovi Udruženja penzionera Bijelo Polje blokiraće 2. avgusta magistralni put Bijelo Polje - Podgorica u mjestu Ribarevine, zbog zastoja u izgradnji tri manje zgrade za penzionere, koji traje bezmalo pet godina.

Nakon ukrovljenja izgradnja je, kako navode u udruženju, zastala zbog nedostatka sredstava.

Procijenjena vrijednost radova je 360 hiljada eura, a da su se poštovali rokovi novi dom do kraja godine bi našlo 12 porodica penzionera. Trenutno im, kako navode, nedostaje još oko 200 hiljada eura.

Predsjednik Udruženja penzionera Milan Minić kazao je za “Vijesti” da je odlukom Upravnog odbora Fonda PIO, za izgradnju stanova 2019. godine uplaćeno 170.000, za one koji nemaju stanove, što je utrošeno, prenose Vijesti.

“Sredstva su uplaćena na žiro-račun Udruženja, jer je Upravni odbor Fonda donio odluku kojom su opredijeljena i uplaćena sredstva za izgradnju stanova za bjelopoljske penzionere. U ovom slučaju je Fond PIO je investitor tih stanova, a svi stanovi koje je finansirao Fond PIO u ostalim opštinama širom Crne Gore, građeni su preko udruženja penzionera, prema mogućnostima i uslovima opština u kojima su rađeni”, kazao je Minić.

Podsjetio je da je prema dogovoru između Opštine, Fonda PIO i Udruženja penzionera, trebalo da Fond PIO obezbijedi novčana sredstva, Opština plac, a da se Udruženje bavi izgradnjom.

“Nakon uplate sredstava od Fonda PIO, obratili smo se Opštini da nam obezbijede plac za izgradnju stanova. Skupština opštine je 30. juna 2021. donijela Odluku kojom je dodijeljen plac, nakon čega je u procedurama prošlo još pola godine. Kad smo se obratili Opštini za urbanističko-tehničke uslove, dobili smo odgovor da se ne mogu raditi zgrade za kolektivno stanovanje, zbog čega smo pribjegli jedinom mogućem rješenju - izgradnji tri stambene jedinice od po četiri stana, koje odgovaraju individualnom stanovanju. Kada su svi ti uslovi završeni, započeli smo procedure oko izgradnje stanova i uspjeli da sa raspoloživim sredstvima ukrovimo zgrade”, naveo je Minić.

U međuvremenu je, naglasio je on, došlo do drastičnog poskupljenja materijala.

“Na sve otežavajuće okolnosti i vrijeme koje je proteklo do početka gradnje stanova nijesmo mogli da utičemo, ako se još uzme u obzir da je čitavo to vrijeme trajala korona, izolacije, bolesti, onlajn rad i slično”, kazao je Minić.

Minić je kazao da su posljednjih dana od Fonda PIO saznali da se radilo o jednokratnoj uplati i istakao da odlukom nije precizirano da su to ukupna sredstva, jer nijesu se mogle unaprijed predvidjeti okolnosti koje su se dešavale u vrijeme korona.

Naveo je da nije tačno da je Opština posjedovala projektnu dokumentaciju, jer da je tako ona bi obezbijedila lokaciju, gdje bi bila moguća izgradnja zgrade za 18 stanova, a ne plan koji je dodijeljen i na kojem nije bilo moguće graditi zgradu za kolektivno stanovanje.

“Napominjemo, da problemi Udruženja penzionera Bijelo Polje, ovaj i svi ostali nastaju upravo u posljednje dvije i po godine, od kada je došlo do promjene rukovodstva u Fondu PIO. Apelujemo da Vlada i institucije uvaže naše molbe, da iznađu mogućnosti da se obezbijede nedostajuća sredstva za završetak ovih stanova, imajući u vidu da su penzije nedovoljne imajući u vidu da su penzije za enzistenciju a o plaćanju stanarine i drugih troškovima ove kategorije da i ne govorimo”, rekao je Minić.

Predsjednik Opštine Petar Smolović je kazao da podržava penzionere u njihovim zahtjevima da dobiju stanove kao što je po ostalim gradovima. Napomenuo je da je završena prva faza izgradnje zgrada za koje je Opština ustupila plac za izgradnju, oslobodila i komunalija i asfaltiranja pristupnog puta.

“Bjelopoljski penzioneri zaslužuju bolje uslove stanovanja, a Fond PIO je u proteklom periodu gradio penzionerske zgrade u većini gradova u Crnoj Gori. Ako je Fond PIO napravio 288 stanova za penzionere onda valjda Bijelo Polje zaslužuje 12 stanova, ako imamo 7.000 penzionera. Skupština opštine Bijelo Polje je svojom odlukom od prije par godina ustupila plac na lokaciji Ribarevine gdje su već izgrađene zgrade za socijalno stanovanje. Takođe smo kroz infrastrukturno opremanje asfaltirali ulicu pored tih zgrada, izgradili sportske terene za rekreaciju u neposrednoj brzini, i u pristupnoj ulici uveli rasvjetu. Nismo uključeni u finansiranje same gradnje”, kazao je Smolović, podsjećajući da je to do sada uvijek bila nadležnost Fonda PIO u svim crnogorskim gradovima.

Iz Fonda PIO “Vijestima” je saopšteno je Upravni odbor ranije donio odluku o odobravanju sredstava Udruženju penzionera Bijelo Polje za potrebe finansiranja izgradnje stambenog objekta u iznosu od 170.000 eura.

Objasnili su da se udruženje bilo obratilo za izgradnju stambenog objekta za potrebe 20 penzionera iz Bijelog Polja, a da je UO je procijenio da je najbolje rješenje izgradnja 18 stambenih jedinica, po projektnoj dokumentaciji Opštine Bijelo Polje, imajući u vidu da bi finansiranje izgradnje dvije dodatne stambene jedinice iziskivalo izradu nove projektne dokumentacije i znatan dodatni trošak.

“Našom odlukom nije definisano da opredijeljena sredstva predstavljaju početni dio sredstava, već jednokratnu uplatu, odnosno ukupan dio sredstava opredijeljen za ovu namjenu, koji je trebalo da obezbijedi realizaciju svih finansijskih obaveza investitora, odnosno Udruženja, s obzirom na činjenicu da su projektnom planirana i sredstva od otkupa stanova. Udruženje penzionera Bijelo Polje nakon određenog perioda obratilo se sa zahtjevom za dodjelu dodatnih sredstava, u iznosu od 202.128 eura, zbog promjene plana i projekta izgradnje, koji su uzrokovali dodatne troškove koji znatno prevazilaze planirana sredstva”, navode u odgovoru Fonda PIO.

Naglašavaju da je umjesto 18, novim projektom planirana je izgradnja 12 stanova, ističući važnost činjenice da su promjene plana i projekta izgradnje sprovedene bez konsultacija sa Fondom, te Fond u vezi sa istima nije preuzimao nikakve dodatne obaveze.

Fond PIO: Zamrznute sve aktivnosti za stambenu gradnju

UO Fonda je, podsjećaju, i pored punog razumijevanja potreba penzionera i težine situacije u kojoj se nalaze jer nijesu riješili stambeno pitanje, zbog mnogobrojnih primjedbi na način realizacije izgradnje stambenih objekata za penzionere u Crnoj Gori, u ranijem periodu zamrzao aktivnosti u vezi sa stambenom izgradnjom za potrebe penzionera, do definisanja novog modaliteta realizacije ovih projekata, prenose Vijesti.

“U cilju postupanja u skladu sa navedenim, premijer Dritan Abazović održao je sastanak i tom prilikom je dogovoreno da Ministarstvo rada i socijalnog staranja preuzme inicijativu u cilju definisanja novog modaliteta stambene izgradnje za penzionere, u saradnji sa ostalim učesnicima ove aktivnosti. UO Fonda PIO će, odmah nakon utvrđivanja modaliteta stambene izgradnje shodno gore navedenom dogovoru, donijeti odluku u vezi sa zahtjevom Udruženja penzionera Bijelo Polje”, navode iz Fonda PIO.