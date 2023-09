Odluka glavnog arhitekte odnosi se na gradnju na lokalitetu Kolašin 1450, u blizini istoimenog privatnog ski-centra.

Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

Glavni državni arhitekta Vladan Stevović nije dao saglasnost na idejna rješenja arhitektonskih projekata za izgradnju ukupno sedam objekata, čija je gradnja planirana na lokalitetu Kolašin 1450, u blizini istoimenog privatnog ski-centra.

Zahtjeve za saglasnost na idejna rješenja sa šest jednoporodičnih smeštajnih jedinica - charleta i jedan hotel podnijelo je Akcionarsko društvo (AD) Ski resort Kolašin 1450. Riječ je o charletima 14, 15, 26, 27, 28, 29, koi bi se gradili na tri urbanističke parcele i hotelu C 4’.

Glavni državni arhitekta, kako piše u obrazloženju, idejna rješenja cijenio je u smislu arhitektonskog oblikovanja i materijalizacije objekata i osnovnih urbanističkih parametara, u koje spadaju indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, odnosno visina objekta i odnos prema građevinskoj liniji.

Između ostalog, u obrazloženju rješenja glavni državni arhitekta konstatuje da je projektovanim idejnim rješenjem za izgradnju Hotela “C” 4’, na dijelu urbanističke parcele UP3, prekoračena spratnost, odnosno visina objekta za oko jedan metar. Projektovana spratnost tog objekta je prizemlje i tri sprata, dok je planskim dokumentom predviđeno da objekti te vrste imaju prizmelje, dva sprata i potkrovlje.

“Projektovanim idejnim rješenjima za izgradnju predmetnih objekata nijesu prikazani komplet planirani, projektovani, izvedeni objekti na ostalom dijelu turističkog kompleksa. Takođe, oblikovanje, materijalizacija i dizajn prikazanih objekata nije usklađen sa objektima za koje su ranije izdate saglasnosti od strane ovog Direktorata na idejna rješenja za izgradnju objekata na urbanističkim parcelama: UP 3 (objekat B), UP 12 i UP 13, u okviru istog kompleksa”, neki su od razloga zbog koji ih je zahtjev Ski-resort Kolašin 1450 odbijen.

Stevović podnosioca zahtjeva podsjeća da je Prostorni plan posebne namjene (PPPN) “Bjelasica i Komovi” - Detaljna razrada lokaliteta Kolašin 1450. utvrđeno je da su propisane precizne smjernice za izgradnju objekata. Između ostalog, opštim uslovima u planskom dokumentu, sugerisana je neophodnost poštovanja suštinskih principa arhitekture tog kraja, koji podrazumijevaju jednostavnosti proporcije i forme, te njihovu prilagođenost topografiji terena, prenose Vijesti.

“Urbanističko-tehnički uslovi (UTU) od 23. jula 2013. godine, koji su izdati od Ministarstva održivog razvoja i turizma, Sektor za upravljanje prostorom, propisani su za cijeli turistički kompleks objekata kao jedinstvena cjelina. Shodno UTU preporuka je izrada jedinstvenog idejnog rješenja za kompleks u cjelini… Plan obavezuje i izgradnju primarne infrastrukture u skladu sa fazama realizacije projekta. Infrastrukturna opremljenost lokacija mora prati izgradnju turističkih kapaciteta po fazama”, obrazlaže Stevović.

U okviru kompleksa objekata, kako je sugerisao, potrebno je idejnim rješenjem prikazati planirane, projektovane i ostvarene kapacitete objekata u smislu BRGP (indeksa izgrađenosti), zauzetosti (indeksa zauzetosti), spratnosti objekata, građevinske linije….takođe i broja smještajnih jedinica, broja ležajeva, broja parking mjesta, procente zelenih, popločanih i drugih površina.