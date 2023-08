Ulica Boška Rašovića, jedna od najdužih kolašinskih saobraćajnica i dalje zatvorena za saobraćaj. Iz Opštine kažu da nije bilo drugog načina da se realizuje projekat na koji se čekalo decenijama.

Radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Ulici Boška Rašovića, jednoj od najdužih i najprepoznatljivijih kolašinskih saobraćajnica, preklopili su se sa ljetnjom turističkom sezonom. Ta ulica je i dalje zatvorena za saobraćaj a, prema ocjeni pojedinih posjetilaca Kolašina, činjenica da tokom određenog perioda nije postojala pravovremena i adekvatna signalizacija stvorila je brojne probleme pri prolasku kroz grad.

Tromjesečni radovi, tvrde turisti, značajno su pokvarili utisak ljetnje sezone, a stvorili su i brojne poteškoće za one koji žive u dijelu grada gdje su građevinske mašine od kraja maja.

Ulica Boška Rašovića vodi od Trga Vukmana Kruščića prema gornjem dijelu grada, ka skijalištima. Mnogi koju su navikli da koriste tu saobraćajnicu ranijih godina, sada su bili zatečeni što, kako tvrde, bez upozorenja nailaze na raskopani kolovoz i bagere.

Zbog radova na istom projektu, kojim će se konačno obezbijediti kanalizaciona mreža za brojne nove i ranije izgrađene objekte u tom dijelu grada, sedmicama je bila zatvorena i Ulica Milivoja Bulatovića. Radovi na povezivanju takozvanog izbjegličkog naselja na kanalizacionu mrežu blokirali su određeni period i Željezničku ulicu. Tako je vozačima za saobraćaj između centra Kolašina i gornjeg dijela grada ostajala jednosmjerna Ulica palih partizanki i dvosmjerna Dunje Đokić.

Iz kolašinske lokalne uprave, međutim, kažu da nije bilo drugog načina da se realizuje projekt na koji se decenijama čekalo i koji treba za veliki dio grada da riješi problem septičkih jama. Kažu da “saobraćajne gužve u gradu jesu evidentne” ali da, kako tvrde, “lokalna uprava pravovremeno radi na obavještavanju i sugrađana i turista o početku radova i prohodnosti ulica, uz izmjenu saobraćajne signalizacije”.

Podsjećaju da su sada prohodne ulice Milivoja Bulatovića i Željeznička, prenose Vijesti.

“Još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju pravila saobraćaja kako bismo zajednički doprinijeli smanjenu gužvi, a samim tim i omogućili izvođačima da brže rade svoj dio posla. “Uz izvinjenje turistima i sugrađanima, početak radova u ulicama Boška Rašovića i Boška Rašovića I zavisio je isključivo od klimatskih uslova i nemogućnosti gradnje u zimskom i kišnom periodu. Podsjećamo da je tenderska procedura završena već tokom januara. Riječ je o radovima koji zahtijevaju idealne uslove s obzirom na to da izvođači imaju problema sa nestabilnošću tla, a po njihovom okončanju dobićemo skoro cijeli kilometar nove kanalizacione, atmosferske i vodovodne mreže”, kazali su u Opštini.

Tvrde da razumiju sugrađane koji imaju poteškoća u svakodnevnom obavljanju redovnih aktivnosti i objašnjavaju da “radovi idu planiranom dinamikom”. Kako najavljuju, “građanima će ubrzo predati na korišćenje jednu od najdužih ulica u gradu u novom ruhu”.

“Takođe, u narednom periodu izvodiće se radovi u ulici Zaobilaznica koji podrazumijevaju izradu atmosferske kanalizacije, a lokalna uprava je preduzela sve u okvirima svojih nadležnosti da radovi otpočnu što prije. Podsjećamo da tokom prvog javnog nadmetanja nije bilo zainteresovanih ponuđača, što je prouzrokovalo ponavljanje tendera, samim tim i odgađanje početka radova”, kažu u Opštini.

S obzirom na to da je Ulica Boška Rašovića jedna od najprometnijih u Kolašinu, te da se njome stiže i do pijace, nekoliko prodavnica i stambenih zgrada, prema onome što su “Vijesti” uočile na gradilištu, mehanizacija i radnici stalno su ometani prolaskom pješaka. To je naročito slučaj u dijelu ulice od gornjeg trga do pijace. Na mjestu izvođenja radova juče je postojala uredna signalizacija, ali je činjenica da je tokom ljeta danima bila slabo vidljiva ili je uopšte nije bilo, prenose Vijesti.

Glavnim projektom odrađena je izgradnja atmosferske kanalizacije za najkritičnije područje oko Ulice Boška Rašovića, zatim izgradnja fekalne kanalizacije duž te saobraćajnice, kao i rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i izgradnje novih distributivnih i priključnih cjevovoda.

Duž bočne ulice koja spaja ulice Boška Rašovića i Milivoja Bulatovića, u kojoj nema postojećih instalacija predviđena je izgradnja novih kolektora fekalne i atmosferske kanalizacije i novih vodovodnih cjevovoda. Tim projektom, kako je saopšteno iz loklane uprave, obuhvaćena je i izrada priključaka na gradski vodovod i gradsku fekalnu kanalizaciju za sve postojeće i planirane objekte na urbanističkim parcelama koje se nalaze duž Ulice Boška Rašovića ili gravitiraju toj saobraćajnici.

