Iz firme koja je vlasnik očišćenog zemljišta u Borovoj šumi u Ulcinju tvrde da su radii po zakonu i da su nepotrebno i zlonamjerno targetirani javnim objavama na osnovu snimka placa iz 2017. godine

Izvor: MONDO/Anto Baković

Snimci očišćenog placa između hotela “Albatros” i Rta Đerane, koji su prethodnih dana objavljeni na društvenim mrežama i portalima, a o čemu je emitovan i prilog na jednoj televiziji, nastali su sredinom 2017, a ne u sadašnje ili skorije vrijeme, kako se to javnosti želi predstaviti.

To je “Vijestima” potvrdio Latif Hadžibrahimi, predstavnik firme “Adriatic Treasury” DOO, koja je vlasnik zemljišta.

Naveo je da je plac danas opet prekriven makijom, da se skoro i ne može vidjeti da je čišćen prije šest godina i da je svako dobronamjeran to mogao lako utvrditi.

On se obratio “Vijestima” sa namjerom, da, kako je kazao, Ulcinjane i crnogorsku javnost upozna da cijela priča o placu, navodnoj sječi borova i nekontrolisanoj gradnji, ne odgovara istini, da se digla nepotrebna prašina i da su u pitanju moguće zloupotrebe.

“Nastala slika rađena je sredinom 2017. godine preko drona firme ‘Adriatic Treasury’ i objavljena je na sajtu firme 6. 6.2017, koja stoji do danas: http://adriatic-treasury.com/site-prepagdration. Napominjemo da je ista slika preuzeta sa veb stranice firme i objavljena na društvenim mrežama bez izvora je preuzeta i datuma kada je nastala iako na sajt piše sve to. Slika je prikazana kao da je to današnje stanje i kao da su ‘sječeni’ borovi, što je apsolutna neistina sa namjerom zloupotrebe javnosti i daljeg plasiranja preko online medija”, kazao je Hadžibrahimi.

On je “Vijestima” dostavio snimke sa "Google maps" ali i sa mora, gdje se vidi kako plac izgleda danas.

“Čišćenje lokacije od makije, žbunja i drača, firma je uradila u skladu sa zakonom sredinom 2017, nakon što je predat zahtjev br. 07-150/17 od dana 12. 5. 2017., Opštini Ulcinj i plaćena naknada za čišćenje Upravi za šume. Sve to kako bi pristupili lokaciji zbog mjerenja terena i daljih aktivnosti u vezi s planiranjem, a sve u sklopu sa smjernicama iz PUP-a Ulcinj. Takođe smo odradili kata

star borova, odnosno evidentirali lokaciju svakog pojedinačnog bora kako bi se na bazi toga pristupilo planiranju. Trebamo napomenuti da prilikom čišćenja nijedan jedini bor nije isječen niti oštećen što se može i dan danas na terenu utvrditi. Naprotiv, svi su očišćeni od žbunja i drača i kao rezultat toga već početkom 2018, imali smo više od 20 novih sadnica borova koji su nikli na tom potezu gdje su stari borovi pored mora. To se najbolje vidi na licu mjesta ako se danas pješke obiđe taj lokalitet koji je za više od 6 godina opet prekrila makija, tako da se teško može primijetiti da je to bilo ikada očišćeno”, pojasnio je Hadžibrahimi.

Dodao je da su nove sadnice borova porasle i da će one biti zaštićene kao i stari borovi.

“Nažalost, to nije slučaj sa ostalim dijelom obale prema hotelu ‘Albatros’ gde borovi svake godine propadaju zbog nemara i neodržavanja. S tim u vezi smo mi kao firma više puta poslali dopise Opštini Ulcinj i Vladi o tome kako su borovi u lošem stanju i da propadaju zbog neodržavanja, pogotovo dio pored mora, ali nažalost bez rezultata”, kazao je Hadžibrahimi.

Podsjetio je da je firma “Adriatic Treasury” DOO krenula u tu investiciju u Crnoj Gori nakon što je donijet prostorno urbanistički plan Opštine Ulcinj.

“Jedan od ključnih razloga zašto je firma krenula da investira u Opštini Ulcinj na ovoj lokaciji, bio je upravo koncept održivog razvoja koji je PUP planirao. To je najmanji mogući koeficijent zauzetosti i izgradnje 0.1 i 0.2 u Crnoj Gori, što u praksi znači da na hiljadu kvadrata možete gradit 100 kvadrata osnove i jedan sprat, dok 900 kvadrata ostaje zelena površina. Smatramo da je ovo jedini i najmanji koeficijent u Crnoj Gori koji se upravo bazira isključivo na održivom razvoju i elitnom turizmu, za razliku od ostalih drugih dijela Opštine Ulcinj gde je taj koeficijent i do 20 puta veći”, tvrdi Hadžibrahimi.

Vjeruje da će dugoočekivani DUP “Pinješ Borovo šuma” biti uskoro usvojen na bazi održivog razvoja, “kako ne bi prvenstveno počela divlja gradnja, što je slučaj u opštini Ulcinj, a ujedno kako bi se sačuvali borovi od propadanja”.

“Smatramo da je plasiranje lažne informacije zlonamjera dok prenošenje neistina, ne pitajući drugu stranu, govori o profesionalnosti medija koji su emitovali prilog”, kazao je Hadžibrahimi.

“Vijesti” su u septembru 2017, objavile da švajcarska kompanija Adriatic Treasure planira da gradi turistički resort na zemljištu površine 21.536 kvadrata koje se nalazi na lokaciji između hotela “Albatros” i rta Đerane kod Velike plaže.

“Planovima kompanije predviđa se izgradnja butik hotela visoke kategorije, spa centra, unutrašnjeg i velikog vanjskog bazena, vježbaone i restorana. Kompleks Treasury Resort, imaće i kompleks vila visoke kategorija, kao i direktan pristup plaži. Sada je na potezu Opština jer izgradnja resorta može da počne tek nakon ispunjavanja zakonom predviđenih uslova za to, odnosno usvajanja Detaljnog urbanističkog plana “hoteli i vile visoke kategorije” kojim se reguliše razvoj te zone grada”, objavile su tada “Vijesti”.

Vrijednost investicije tada je bila predviđena na iznos od preko 10 miliona eura.