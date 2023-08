Za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje, deset hiljada eura više nego prethodne godine.

Izvor: MONDO/Katarina Drašković

Opština Pljevlja ove godine izdvojiće 30.000 za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje (MPO), deset hiljada eura više nego prethodne godine.

Sufinansiranje medicinski potpomognute oplodnje jedna je od mjera za povećanja nataliteta na teritoriji opštine Pljevlja. Zainteresovani prijave mogu podnijeti do 13. oktobra.

Iz Budžeta opštine Pljevlja sufinansiraće se bračni odnosno vanbračni supružnici i žena koja ne živi u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici, koji sredstva za postupak vještačke oplodnje više ne mogu ostvariti na teret Fonda za zdravstveno osiguranje, i koji sredstva za postupak MPO obezbjeđuju iz Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, prenose Vijesti.

Korisnicima koji sredstva za postupak MPO više ne mogu ostvariti na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, a žele da se ostvare kao roditelji biće priznato do 80 odsto troškova, a najviše do 2000 po priloženim računima ukoliko ovaj postupak budu radili u Crnoj Gori a u inostranstvu do 60 odsto troškova, a najviše do 4000 eura po priloženim računima.

Korisnicima koji su u postupku MPO na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore sufinansiraće se troškovi u iznosu do 500 eura po priloženim računima.

Sredstva za sufinansiranje troškova za postupak MPO korisnici mogu dobiti samo nakon svih iskorišćenih pokušaja MPO na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

U cilju povećanja nataliteta Opština će, kako je najavljeno od septembra početi isplatu po 30 eura svakom djetetu u Pljevljima, koje prima dječiji dodatak od države.Opština će za ove namjene godišnje izdvajati preko miliona eura.

Od prošle godine Opština Pljevlja subvencionira kamatu na stambene kredite mladim bračnim parovima koji nemaju riješeno stambeno pitanje. To je još jedna od mjera koje lokalna uprava preduzima kako bi zaustavila sve izraženije odseljavanje mladih ljudi iz Pljevalja, prenose Vijesti.

Procjene su da u Pljevljima trenutno živi 25 do 26 hiljada stanovnika, što je za oko četiri do pet hiljada manje u odnosu na 2011. kada je održan popis.

U pljevaljskoj bolnici do 15. avgusta rođeno je stotinu beba, od kojih je 21 rođena u julu.