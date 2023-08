Skupština je dala i saglasnost da Amil Grbović (URA) bude imenovan za izvršnog direktora DOO “Parking Servis” Ulcinj.

Izvor: MONDO/Anto Baković

Odbornici ulcinjskog parlamenta usvojili su predlog završnog računa Budžeta Opštine Ulcinj za 2022. godinu na sjednici održanoj u ponedjeljak. Realizacija budžeta za prethodnu godinu premašena je za 13 odsto - ukupni prihodi, odnosno primici, planirani su u iznosu od 12.085.823,42 eura a ostvareni 13.734.965,31.

Jednoglasno su usvojeni i predlozi odluka o davanju saglasnosti na Odluku i izmjenama i dopunama Statuta javne ustanove Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Sirena” Ulcinj, o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju mjesne zajednice “Pistula”, o lokalnim administrativnim taksama, o porezu na nepokretnost i o davanju saglasnosti na Plan rada Javnom preduzeću za uzgoj i zaštitu divljači Ulcinj za 2023. godinu.

Usvojeni su i predlozi zaključaka o usvajanju Izvještaja o radu Predsjednika opštine i organa lokalne uprave za 2022. godinu i o usvajanju Izvještaja o izvršenim radovima i preduzetim mjerama o prethodnoj lovnoj 2022/2023. godini, broj 176 od 27. 3. 2023. godine.

Skupština je dala i saglasnost da Amil Grbović (URA) bude imenovan za izvršnog direktora DOO “Parking Servis” Ulcinj.

Sa dnevnog reda povučen je predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o donošenju cjenovnika korišćenja javnih parkirališta DOO “Parking Servis”. “Vijestima” je u SO potvrđeno da je predlog povučen jer mu nije prethodila javna rasprava.

Tim predlogom predviđeno je da cijena parkiranja u Ulcinju u prvoj, odnosno crvenoj zoni od 1. juna do 1. oktobra za početi sat košta 80, umjesto dosadašnjih 60 centi, a u drugoj, tzv. žutoj zoni 60, umjesto 40 centi, koliko je bilo do sada. Od 1. 10. do 1. 6. važili bi sadašnji iznosi.

Na dnevnom redu sjednice, nije bilo predloga odluke o osnivanju preduzeća koje će preuzeti upravljanje solanom “Bajo Sekulić”. Prema saznanjima “Vijesti” SO za taj predlog još uvijek čeka zeleno svjetlo od resornog ministarstva.