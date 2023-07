Dug Instituta Igalo odnosi se na kredite iz 1981. i 1987. godine, a sudski postupak se vodio od 1994. godine. Dug od 3.6 miliona eura sa zateznim kamatama i sudskim troškovima iznosi 7.5 milona eura.

Jugobanka AD Beograd u stečaju pokrenula je prinudno izvršenje u cilju naplate potraživanja od Instituta "Dr Simo Milošević" Igalo. Kako RTHN saznaje iz više izvora rješenje o izvršenju je poslato Centralnoj banci Crne Gore i do blokade računa bi moglo doći svakog trenutka i to na iznos od oko 7,5 miliona eura.

Iz Instituta su uputili žalbu na ovo rješenje ali, kako saznaju, ona ne odlaže izvršenje.

Podsjećamo, Privredni sud u Podgorici je 2021. godine priznao odluku beogradskog suda kojom je Institut Igalo obavezan da Jugobanci u stečaju isplati 3,67 miliona eura duga za kredit od prije tri decenije, što je potvrdio i Apelacioni sud. Kada se na taj iznos dodaju kamate i parnički troškovi dug Instituta je 7,5 miliona eura.

Iako je Vlada, koja je vlasnik 56,4 odsto akcijskog kapitala u Institutu još 2009. godine donijela zaključak da će, u slučaju da Institut izgubi spor, preuzeti dugove, to nije uradila do sada, te je povjerilac dvije godine nakon konačne sudske presude pokrenuo prinudno izvršenje i to blokadom računa i zabilježbom rješenja o izvršenju na imovinu Instituta, javlja RTCG.

Dug Instituta Igalo odnosi se na kredite iz 1981. i 1987. godine, a sudski postupak se vodio od 1994. godine. Presudu u korist banke Privredni sud u Beogradu donio je u junu 2018, što je potvrdio i Apelacioni sud godinu kasnije. Zaštitnik je kao umješač u ovom sporu podnio reviziju Vrhovnom kasacionom sudu, ali je i ona odbijena. Konačno presude beogradskih sudova potvrdili su Privredni i Apelacioni sud u Crnoj Gori.

Marić: Nijesam iznenađen, najteža situacija u istoriji Instituta

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Savo Marić potvrdio je za RTHN da je jutros račun blokiran na 3,6 miliona eura, što predstavlja osnovni dug Jugobanci AD Beograd u stečaju. Ističe da je ovo najteža situacija u istoriji Instituta kojem prijeti stečaj.

"Mene lično to ne iznenađuje, više od godinu dana sam ukazivao na tu opasnost. Mislim da to svi zajedno nismo ozbiljno shvatili i mislim da smo se uljuljkali u tome što Agencija za očuvanje depozita iz Beograda nije reagovala odmah i obećala da će nam izaći u suusret. Ali naravno ne možemo čekati da neko drugi rješava naše probleme i moramo znati šta želimo sa Institutom i ako želimo da ga spasimo da rješavamo problem po problem", kazao je Marić.

On ističe da je ovo najteža situacija u istoriji Instituta kome prijeti stečaj.

"Ne želim o tome da razmišljam, iskoristićemo sve pravne mogućnosti koje imamo, a lokalna samouprava će dati svoj doprinos i zamolićemo da se odluka prolongira. Nadam se da ćemo dobiti pozitivan odgovor od njih, ali to je samo kupljeno vrijeme. Za to vrijeme moramo svi da stavimo prst na čelo i da možda onaj predlog koji je prvobitno išao od nas i koji je tada bio prihvaćen iz Beograda, a to je da taj dug od 3,6 miliona bude vraćen kroz kredit za koji bi garantovala Vlada, a dio kroz rehabilitaciju njihovih pacijenata u Institutu", kazao je Marić za RTCG i istakao da stečaj visi nad Institutom ali time i nad cijelim gradom.

Nada se da će uspjeti da odgode odluku o izvršenju i da će pobijediti razum.

"Očekujem da će oni koji nisu do sada shvatali značaj Instituta to shvatiti i da će Institut ostati jedna od najvažnijih ustanova ove države", rekao je on.

Ponavlja da su svi u Vladi i resornim ministarstvima upoznati sa problemom.