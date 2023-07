Zaposleni kažu da je iznuđen potez ali i ne vide svjetlo na kraju tunela pa će blokadom graničnih prelaza, svi skupa pokušat da još jednom alarmiraju odgovorne.

Zaposleni u Intitutu Igalo, građani Herceg Novog i članovi Unije slobodnih sindikata, blokiraće u petak od 18 do 20 časova granične prelaze prema Hrvatskoj, Debeli Brijeg i Kobila. To je, prema riječima predsjednice sindikata Instituta, dr Marije Obradović, iznuđen potez, jer je ta jedina rehabilitaciona ustanova u našoj državi, dovedena do ivice opstanka. Zaposleni su aprilsku platu dobili 17. jula, a u međuvremenu Institut svakodnevno ostaje bez medicinskog i nemedicinskog kadra.